Vale a pena? Veja quanto o torcedor do Flamengo deve gastar para ver a equipe fora de casa na Libertadores

Em busca do Tri da América, o Flamengo enfrentará Sporting Cristal, Talleres e Universidad Católica na fase de grupos da Libertadores, conforme definido em sorteio nesta sexta-feira. Assim, o Rubro-Negro viajará para Lima, no Peru, Córdoba, na Argentina, e Santiago, no Chile. Com isso, se você, rubro-negro, está pensando em acompanhar os jogos in loco, o LANCE! traz os custos dessas viagens.Como a tabela da Copa Libertadores detalhada pela Conmebol neste final de semana, o Flamengo tem a programação definida na fase de grupos: jogará em Lima, em 5 de abril, em Santiago, em 28 de abril, e em Córdoba, em 4 de maio.

De acordo com a pesquisa feita neste domingo, o rubro-negro que for aos três jogos do Flamengo fora de casa, em Santiago, Lima e Córdoba, gastará em passagens aéreas e hospedagem de duas diárias valor a partir de R$ 9,7 mil.SANTIAGO, NO CHILE

Para Santiago, é possível encontrar voos de ida e volta a partir de R$ 1.756,00. As empresas que oferecem o trajeto são Sky Airlne, Aerolíneas Argentinas e Latam, com opções sem escalas e até com duas paradas. Na capital chilena, dois dias de hospedagem custam entre R$ 200 e R$ 400 na maior parte dos casos. Portanto, seriam cerca de R$ 2.100 apenas com passagens e hospedaria.

Para quem é da estrada, o "Google Maps" indica o trajeto de 3,68 mil km, aproximadamente, com uma duração estimada de 48h, com o Maracanã como ponto de partida e o Estádio San Carlos de Apoquindo como destino final.LIMA, NO PERU

Em Lima, que foi invadida pela Nação em 2019, a maioria das opções hoteleiras também custa entre R$ 200 e R$ 400. Já os voos são mais caros: ida e volta a partir de R$ 3.654,00. Portanto, os custos totais ficariam próximos de R$ 4 mil. A alternativa por carro é de 68h por 4.805km até o Estádio Alberto Gallardo.CÓRDOBA, NA ARGENTINA

Para Córdoba, os voos custam a partir de R$ 3.725,00, segundo a pesquisa feita neste domingo, 27 de março. A maioria das hospedagens também estão entre R$ 200 e R$ 400. Portanto, o custo do torcedor ficara próximo aos R$ 4 mil. A cidade argentina é a mais próxima do Rio de Janeiro, a 2,8 mil quilômetros até o Mario Alberto Kempes. O "Google Maps" estima uma viagem de carro de 35h.

Outra opção para acompanhar o jogo contra o Talleres é pegar voo de ida e volta para Buenos Aires, que estão custando a partir de R$ 2.344,00. Córdoba está a 700km da capital argentina, e há empresas de ônibus que oferecem o trajeto, que dura cerca de 9h, e custam a partir de R$ 120 (R$ 240 ida e volta).