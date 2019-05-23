Valdir Bigode quer ir para cima e dar o troco na Caldense, em Minas

Valdir Bigode, técnico do Vitória na Série D Crédito: Carlos Alberto Silva

Para chegar na reta final da primeira fase da Série D , com chances reais de classificação, o Vitória precisa se recuperar da derrota para a Caldense. E a primeira oportunidade será neste sábado, às 19 horas, quando o Alvianil de Bento Ferreira enfrenta a mesma Veterana, no estádio Robertão, em Poços de Caldas.

O técnico Valdir Bigode ainda não definiu o time que entra em campo, mas é certo que ele será ofensivo. Segundo o treinador, com o revés de 2 a 0 no Kleber Andrade, o Vitória vai ter que sair para buscar o jogo em Minas Gerais.

"Eu joguei em casa e tinha que atacá-los, tanto que ataquei muito mais que eles, criando cinco ou seis chances reais de gols. Agora é mais a necessidade do resultado que vai me levar a ir mais pra frente, só nos interessa a vitória. Se caso vir acontecer um empate, aconteceu... Mas vamos para Minas buscar o jogo pra cima deles."