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Série D

Valdir Bigode quer ir para cima e dar o troco na Caldense, em Minas

O Vitória precisa de um triunfo neste fim de semana para se recuperar no Grupo A12 da Série D

Publicado em 

23 mai 2019 às 15:06

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 15:06

Valdir Bigode, técnico do Vitória na Série D Crédito: Carlos Alberto Silva
Para chegar na reta final da primeira fase da Série D, com chances reais de classificação, o Vitória precisa se recuperar da derrota para a Caldense. E a primeira oportunidade será neste sábado, às 19 horas, quando o Alvianil de Bento Ferreira enfrenta a mesma Veterana, no estádio Robertão, em Poços de Caldas.
O técnico Valdir Bigode ainda não definiu o time que entra em campo, mas é certo que ele será ofensivo. Segundo o treinador, com o revés de 2 a 0 no Kleber Andrade, o Vitória vai ter que sair para buscar o jogo em Minas Gerais.
"Eu joguei em casa e tinha que atacá-los, tanto que ataquei muito mais que eles, criando cinco ou seis chances reais de gols. Agora é mais a necessidade do resultado que vai me levar a ir mais pra frente, só nos interessa a vitória. Se caso vir acontecer um empate, aconteceu... Mas vamos para Minas buscar o jogo pra cima deles."
Com a derrota, o Vitória estacionou nos quatro pontos e caiu para a terceira colocação do Grupo A12. A Caldense é a líder com nove pontos. 

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