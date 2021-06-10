Vaivém: Nacional-POR compra o zagueiro Pedrão, do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras ao Nacional de Funchal (POR), o zagueiro Pedrão, de 24 anos, teve seus direitos econômicos comprados em definitivo pelo clube português. Em solo lusitano desde agosto de 2020, o defensor se firmou na equipe, sendo titular em 30 das 34 partidas do Campeonato Português. A informação foi anunciada diretamente pelo clube, que publicou uma nota oficial em seu site.

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O zagueiro chegou ao Palmeiras em 2017, após se destacar profissionalmente em 2016 vestindo a camisa do Água Santa, de Diadema. Trabalhado na base do Verdão, o defensor foi pouco utilizado no elenco profissional. Parte do grupo que foi campeão do Brasileirão em 2018, o jogador tem apenas duas partidas vestindo a camisa do clube.

>> Veja o chaveamento completo da Copa do BrasilDesejo de Abel Ferreira, o treinador solicitou o retorno do jogador, mas não foi atendido. Podendo efetuar a compra de Pedrão até o dia 15 de junho, o Nacional se antecipou e já sacramentou o negócio na tarde de hoje (09).