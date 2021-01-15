Vai voltar? Veja imagens do avanço da recuperação de Diego Alves

O Flamengo segue a preparação para a sequência de jogos fora do Rio de Janeiro. Serão cinco, ao todo, sendo o primeiro compromisso nesta segunda-feira, contra o Goiás, em Goiânia e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Rubro-Negro pode contar com a volta de Diego Alves, que repetiu o roteiro de ontem quanto à sua recuperação de uma lesão na coxa direita. Veja imagens do camisa 1 em ação no vídeo acima!

Já quanto à linha, Ceni busca um substituto para o meia Gerson, que cumprirá suspensão automática. João Gomes e Diego Ribas são os mais cotados.

SITUAÇÃO NA TABELA

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