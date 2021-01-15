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futebol

Vai voltar? Veja imagens do avanço da recuperação de Diego Alves

Goleiro foi baixa nos três últimos jogos do Flamengo. Para a próxima partida do Rubro-Negro, contra o Goiás, fora de casa, o camisa 1 ainda é dúvida...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 20:08
O Flamengo segue a preparação para a sequência de jogos fora do Rio de Janeiro. Serão cinco, ao todo, sendo o primeiro compromisso nesta segunda-feira, contra o Goiás, em Goiânia e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Rubro-Negro pode contar com a volta de Diego Alves, que repetiu o roteiro de ontem quanto à sua recuperação de uma lesão na coxa direita. Veja imagens do camisa 1 em ação no vídeo acima!
Já quanto à linha, Ceni busca um substituto para o meia Gerson, que cumprirá suspensão automática. João Gomes e Diego Ribas são os mais cotados.
SITUAÇÃO NA TABELA
> Ainda dá para o Fla? Confira e simule tabela do Campeonato Brasileiro
São três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o que fez o Flamengo estacionar nos 49 pontos e ter que dormir fora do G4 hoje. A diferença para o líder São Paulo, contudo, permanece em sete pontos. Na segunda-feira, o Rubro-Negro inicia uma sequência de cinco partidas fora do Rio de Janeiro diante do Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola rola às 20h.

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