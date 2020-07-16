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futebol

Vai voltar! Campeonato Paranaense tem data marcada pela FPF

Confrontos que abrem a fase de quartas de final do estadual ocorrerão no próximo sábado (18) e domingo (19)...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 14:14
Crédito: Divulgação
Apesar do momento considerado como de curva ascendente dos casos de infectados por COVID-19 no estado, o Campeonato Paranaense teve o seu retorno marcado para o próximo fim de semana pensando nos confrontos de ida das quartas de final. A agenda, montada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), tem o aval do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde.
O retorno das atividades em meio ao atual cenário acaba tendo seus impactos com relação a localidade das partidas. Com isso, Rio Branco-PR x FC Cascavel não ocorrerá em Paranaguá, região com medidas mais restritivas de atividades e circulação, e foi transferida para a cidade de Ponta Grossa.
O mesmo deve ocorrer no clássico Paraná e Coritiba (a capital segue em quarentena mais rígida) além de Londrina x Athletico onde o prefeito da cidade de Londrina, Marcelo Belinati, já disse que não tem a intenção de liberar a realização de partidas na cidade por ora. Cianorte x Operário tem a previsão de ocorrer na casa habitual do clube mandante, mas ainda aberto a modificações.
Com isso, a projeção de datas feita pela Federação Paranaense coloca no sábado (18) Rio Branco x FC Cascavel para às 14h (horário de Brasília) no estádio Germano Kruger além de Cianorte x Operário às 16h no mesmo dia, em Cianorte.
No domingo (19), o Paratiba abre o dia das quartas do Paranaense também ocorrendo em Ponta Grossa às 16h e, por fim, Londrina x Athletico fecham os compromissos de ida atuando na cidade de Cornélio Procópio.

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