Vai lotar! Flamengo vende mais de 50 mil ingressos antecipados para reencontro com o Maracanã

Com o segundo lugar assegurado na Taça Guanabara, o Flamengo jogará a última partida antes das semifinais do Campeonato Carioca neste sábado, contra o Bangu, na reabertura do Maracanã após reforma do gramado. Até esta quinta, pouco mais de 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

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Já não há mais bilhetes disponíveis para os setores Norte, Sul, Leste Inferior e Oeste, por exemplo - a carga total é de 57 mil entradas. Os valores dos tickets do jogo, em que o Bangu é o mandante, custam a partir de R$12.

O acesso ao Maracanã poderá ser realizado através do e-ticket (voucher gerado no momento da compra) para o torcedor que realizar a compra on-line. Essa medida já aconteceu nos jogos anteriores do Rubro-Negro em Volta Redonda e no Nilton Santos.

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Dessa forma, o torcedor deverá, obrigatoriamente, realizar a impressão do voucher e apresentá-lo na entrada do estádio, que agora tem gramado híbrido. Os sócios-torcedores, por sua vez, deverão levar o cartão-ingresso ativo para ter acesso ao interior do Maracanã para o duelo deste sábado, a ser realizado às 19h30, pela 11ª (e última) rodada da Taça Guanabara.

Em tempo: a utilização da da máscara não é mais obrigatória, mas é necessário que o público apresente comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).