Vai lotar? Botafogo x Juventude tem 30 mil ingressos vendidos

O torcedor do Botafogo realmente está empolgada com o momento do time. O clube informou na noite desta terça-feira que 30 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Juventude, que será disputada no Estádio Nilton Santos às 11h do próximo domingo.+ VÍDEO: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Atlético-GO x Botafogo; saiba mais

A parcial da manhã era de 27 mil ingressos comercializados - ou seja, a torcida adquiriu pouco mais de 3 mil entradas durante esta terça-feira. Os setores Norte, Leste e Oeste Superior A estão esgotados.

A diretoria colocou uma carga de 42.000 mil ingressos disponíveis e tem altas expectativas em relação ao público. Sócios-torcedores têm desconto na compra dos bilhetes.

Com 4 pontos em três partidas, o Botafogo ocupa a 12ª posição no Brasileirão. O jogo também marcará a estreia oficial de Luís Castro no Estádio Nilton Santos.