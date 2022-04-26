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futebol

Vai lotar? Botafogo x Juventude tem 30 mil ingressos vendidos

Segunda partida do Botafogo no Estádio Nilton Santos pelo Brasileirão tem promessa de casa cheia; poucos ingressos estão disponíveis no site do 'Voucher Seguro'...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 19:43
O torcedor do Botafogo realmente está empolgada com o momento do time. O clube informou na noite desta terça-feira que 30 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Juventude, que será disputada no Estádio Nilton Santos às 11h do próximo domingo.+ VÍDEO: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Atlético-GO x Botafogo; saiba mais
A parcial da manhã era de 27 mil ingressos comercializados - ou seja, a torcida adquiriu pouco mais de 3 mil entradas durante esta terça-feira. Os setores Norte, Leste e Oeste Superior A estão esgotados.
A diretoria colocou uma carga de 42.000 mil ingressos disponíveis e tem altas expectativas em relação ao público. Sócios-torcedores têm desconto na compra dos bilhetes.
Com 4 pontos em três partidas, o Botafogo ocupa a 12ª posição no Brasileirão. O jogo também marcará a estreia oficial de Luís Castro no Estádio Nilton Santos.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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