Vai ficar? Mário diz que Abel pediu renovação de Fred no Fluminense

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, transmitida pela "FluTV". Entretanto, as perguntas não foram de jornalistas, mas de crianças da "Flu Camp", projeto do clube para pessoas de cinco a 13 anos viverem a rotina de um jogador de futebol por uma semana. Um dos assuntos abordados foi sobre o futuro de Fred. O atacante tem contrato até julho, mas deve renovar.— O Fred tem contrato até o dia 21 de julho (aniversário do clube) e temos um combinado que, quando chegar perto, dependendo das competições e das condições físicas dele, a gente estende até o final do ano. Eu acho, sinceramente, que a gente vai estender direto até o fim do ano. Digo isso porque é um desejo do treinador, ele já falou comigo sobre isso - disse.