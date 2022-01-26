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Vai ficar? Mário diz que Abel pediu renovação de Fred no Fluminense

Atacante tem contrato até julho, mas tem grandes chances de permanecer até dezembro dependendo da parte física até lá...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 17:24
O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, transmitida pela "FluTV". Entretanto, as perguntas não foram de jornalistas, mas de crianças da "Flu Camp", projeto do clube para pessoas de cinco a 13 anos viverem a rotina de um jogador de futebol por uma semana. Um dos assuntos abordados foi sobre o futuro de Fred. O atacante tem contrato até julho, mas deve renovar.— O Fred tem contrato até o dia 21 de julho (aniversário do clube) e temos um combinado que, quando chegar perto, dependendo das competições e das condições físicas dele, a gente estende até o final do ano. Eu acho, sinceramente, que a gente vai estender direto até o fim do ano. Digo isso porque é um desejo do treinador, ele já falou comigo sobre isso - disse.
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— Não quero antecipar nada porque futebol é muito dinâmico. O que eu posso dizer é que o contrato diz que acaba em julho, mas meu coração de torcedor quer que ele vá até dezembro e acho que o dele (Fred) também. Acho que no final das contas vamos até dezembro - completou o mandatário.
Fred deve iniciar a temporada como titular no Flu de Abel Braga e dependerá das condições físicas para permanecer. Para disputar a posição, o Tricolor contratou Germán Cano, ex-Vasco. John Kennedy e Willian Bigode, que também atua no setor, disputam a vaga.
Crédito: FredpodepermaneceratéofimdoanonoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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