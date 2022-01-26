Vai ficar? Mário diz que Abel pediu renovação de Fred no Fluminense

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, transmitida pela "FluTV". Entretanto, as perguntas não foram de jornalistas, mas de crianças da "Flu Camp", projeto do clube para pessoas de cinco a 13 anos viverem a rotina de um jogador de futebol por uma semana. Um dos assuntos abordados foi sobre o futuro de Fred. O atacante tem contrato até julho, mas deve renovar.— O Fred tem contrato até o dia 21 de julho (aniversário do clube) e temos um combinado que, quando chegar perto, dependendo das competições e das condições físicas dele, a gente estende até o final do ano. Eu acho, sinceramente, que a gente vai estender direto até o fim do ano. Digo isso porque é um desejo do treinador, ele já falou comigo sobre isso - disse.
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— Não quero antecipar nada porque futebol é muito dinâmico. O que eu posso dizer é que o contrato diz que acaba em julho, mas meu coração de torcedor quer que ele vá até dezembro e acho que o dele (Fred) também. Acho que no final das contas vamos até dezembro - completou o mandatário.
Fred deve iniciar a temporada como titular no Flu de Abel Braga e dependerá das condições físicas para permanecer. Para disputar a posição, o Tricolor contratou Germán Cano, ex-Vasco. John Kennedy e Willian Bigode, que também atua no setor, disputam a vaga.