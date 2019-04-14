'Vai continuar no fundo da merda', diz Loco Abreu sobre futebol capixaba

Principal contratação do futebol capixaba em 2019, o atacante uruguaio Loco Abreu parece que vai deixar o Espírito Santo sem nenhuma saudade. Após a eliminação do Rio Branco-ES para o Real Noroeste, com a derrota por 2 a 0, neste sábado, em Águia Branca, o jogador de 42 anos "abriu o verbo" sobre o que chamou de "falta de profissionalismo".
Atualmente o futebol capixaba é o 4º pior do Brasil segundo o ranking nacional de Federações da CBF. E pela análise do atleta, o cenário é desanimador. Usando palavras duras e cobrando mais profissionalismo da arbitragem e dos times do Espírito Santo, Loco Abreu "detonou" o futebol capixaba.
"Quando eu cheguei, pensei que fosse ajudar a construir algo para ajudar o futebol daqui, mas ninguém quer. Por isso tudo que seguramente a televisão vai continuar passando os campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e o futebol capixaba vai continuar lá no fundo da merda, como está hoje".
O time Capa-Preta foi eliminado nas semifinais do Campeonato Capixaba 2019 com um pênalti marcado aos 52 minutos do 2º tempo. Após mais oito minutos de discussão, a penalidade foi batida, convertida e logo depois o jogo acabou. A crítica do uruguaio foi em cima da arbitragem, que segundo ele teria marcado o pênalti após o fim dos minutos de acréscimo.
"Tudo isso que aconteceu foi por conta da arbitragem. Passou os acréscimos, foi uma jogada limpa por baixo, todo mundo viu. Os auxiliares falaram para ele mudar a decisão, que não havia sido pênalti e ele falou "quem manda sou eu", disse o atleta à Rádio Web Capixaba.
Loco Abreu fez 12 jogos pelo Rio Branco-ES e marcou seis gols. O atacante considerou a experiência válida, ainda não sabe o que vai fazer no futuro e afirma que sua passagem pelo Rio Branco chegou ao fim.
"Eu agradeço ao Rio Branco, toda essa experiência, sempre a gente aprende algo, mas para mim acabou. Ainda mais com o futebol capixaba desse jeito. Eu quero jogar futebol profissional em todos os sentidos, mas infelizmente o que aconteceu hoje é coisa de futebol de base. Agora é o momento de descansar, de recuperar junto com a família, faz tempo que não os vejo, e depois da Copa América eu vejo o que virá pela frente na minha vida", finalizou o jogador em entrevista à Rádio Web Capixaba.