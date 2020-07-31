Vai começar! Ceará e Bahia começam a decidir a Copa do Nordeste

O sábado será agitado no nordeste. A partir das 16h (Horário de Brasília), Ceará e Bahia abrem a série de finais da Copa NE, no estádio Pituaçu, em Salvador.Retrospecto
Na reta final do torneio, que é disputado na cidade de Salvador, o Bahia passou pelo Botafogo-PB e Confiança-SE. Por outro lado, o Ceará deixou para trás o Vitória e Fortaleza.
Como chegam
Com um dos times mais sólidos da região nordeste, o Bahia, comandado por Roger Machado, chega com um ligeiro favoritismo, mas que precisa ser confirmado dentro de campo.
Já o Ceará desembarca para a decisão empolgado. Se o time demorou a engrenar na temporada, pelo menos no mata-mata do torneio regional o Vozão encorpou e fez frente aos adversários.
Prováveis Escalações:
CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral; Cléber, Rick.
BAHIA: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Flávio, Gregore, Rodriguinho; Clayson, Élber, Fernandão.