Vai começar! Ceará e Bahia começam a decidir a Copa do Nordeste

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O sábado será agitado no nordeste. A partir das 16h (Horário de Brasília), Ceará e Bahia abrem a série de finais da Copa NE, no estádio Pituaçu, em Salvador.Retrospecto

Na reta final do torneio, que é disputado na cidade de Salvador, o Bahia passou pelo Botafogo-PB e Confiança-SE. Por outro lado, o Ceará deixou para trás o Vitória e Fortaleza.

Como chegam

Com um dos times mais sólidos da região nordeste, o Bahia, comandado por Roger Machado, chega com um ligeiro favoritismo, mas que precisa ser confirmado dentro de campo.

Já o Ceará desembarca para a decisão empolgado. Se o time demorou a engrenar na temporada, pelo menos no mata-mata do torneio regional o Vozão encorpou e fez frente aos adversários.

Prováveis Escalações:

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral; Cléber, Rick.