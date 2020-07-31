Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vai começar! Ceará e Bahia começam a decidir a Copa do Nordeste

Vozão e Tricolor se enfrentam neste sábado, a partir das 16h (Horário de Brasília), em Pituaçu...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 20:01
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O sábado será agitado no nordeste. A partir das 16h (Horário de Brasília), Ceará e Bahia abrem a série de finais da Copa NE, no estádio Pituaçu, em Salvador.Retrospecto
Na reta final do torneio, que é disputado na cidade de Salvador, o Bahia passou pelo Botafogo-PB e Confiança-SE. Por outro lado, o Ceará deixou para trás o Vitória e Fortaleza.
Como chegam
Com um dos times mais sólidos da região nordeste, o Bahia, comandado por Roger Machado, chega com um ligeiro favoritismo, mas que precisa ser confirmado dentro de campo.
Já o Ceará desembarca para a decisão empolgado. Se o time demorou a engrenar na temporada, pelo menos no mata-mata do torneio regional o Vozão encorpou e fez frente aos adversários.
Prováveis Escalações:
CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral; Cléber, Rick.
BAHIA: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Flávio, Gregore, Rodriguinho; Clayson, Élber, Fernandão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados