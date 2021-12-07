Vaga na Libertadores, premiação e mais: veja os cenários do Fluminense na última rodada do Brasileirão

Com a derrota para o Bahia por 2 a 0, o Fluminense adiou a confirmação da vaga na Libertadores para a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, às 21h30, na quinta-feira. O cenário para uma classificação pelo menos para as fases iniciais da competição é simples: uma vitória basta. Veja a seguir outras possibilidades.Com a derrota do Internacional sobre o Atlético-GO, a classificação do Brasileirão tem Atlético-MG (84 pontos), Flamengo (71), Palmeiras (62) e Corinthians (57) fechando o G4, além do Fortaleza (55), em quinto. Todas essas equipes já estão garantidas na fase de grupos da Libertadores. Assim, resta apenas uma vaga, que atualmente é do Red Bull Bragantino, sexto, com 53 pontos.

Veja a tabela do Brasileirão

​O Flu é o sétimo, com 51, enquanto América-MG, Atlético-GO e Ceará estão com 50 em oitavo, nono e décimo, respectivamente, e brigam pelas últimas vagas no G8. Caso vença, o Tricolor torce por um empate ou uma derrota do Bragantino contra o Inter para terminar na sexta colocação. O jogo será em Bragança Paulista.

Se empatar com a Chapecoense, o Fluminense torce por tropeços de Ceará, América-MG, Atlético-GO e Santos. Apenas um deles pode vencer para que o Tricolor termine pelo menos em oitavo. Caso dois ganhem e o Flu não vença, fica com a vaga na Sul-Americana. É o mesmo caso de uma derrota no Maracanã.

Assim, os jogos de interesse, além de Fluminense x Chapecoense, são Red Bull Bragantino x Internacional, Palmeiras x Ceará, América-MG x São Paulo e Santos x Cuiabá.PREMIAÇÃO

É importante lembrar que, além da vaga na Libertadores ser importante esportivamente, o Fluminense está de olho nos valores das premiações. Terminar o Brasileirão em sexto lugar renderia R$ 24,7 milhões ao Tricolor, enquanto o sétimo dá R$ 23,1 milhões e o oitavo R$ 21,4 milhões. Caso fique fora da competição continental, o Flu pode ser o nono, faturando R$ 19,8 milhões, ou o décimo, com R$ 18,1 milhões.

O Fluminense bateu, em agosto, a meta R$ 38,7 milhões em premiações prevista no orçamento de 2021. Vale lembrar que nos valores deste ano entrou o valor referente ao Brasileiro 2020 de R$ 16,9 milhões, além das classificações até as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, um total de R$ 36,5 milhões. Assim, o montante já arrecadado está na casa dos R$ 53,4 milhões.

RECORDE DE PÚBLICO

O Fluminense terá o maior público no Maracanã na atual temporada e, sem contar os clássicos, colocará mais de 20 mil pessoas no estádio pela primeira vez desde 4 de dezembro de 2019, quando foram 39.965 pessoas no empate em 0 a 0 com o Fortaleza. Até o momento são mais de 31 mil ingressos vendidos.

Anteriormente, o recorde era diante do Internacional, com 18.617 presentes. Antes disso, foram 14.168 totais contra o América-MG, 7.969 diante do Palmeiras, 3.870 com o Sport, 10.029 no clássico com o Flamengo, 2.200 frente ao Atlético-GO e 3.231 na primeira partida com público, contra o Fortaleza.

Outra missão do Fluminense é manter o bom aproveitamento em casa. Se como visitante os números são ruins, no Maracanã a equipe tem tido sucesso e está invicta há seis jogos, sendo cinco vitórias seguidas. Atualmente o Tricolor é o quinto melhor mandante, com 35 pontos conquistados, e ainda pode superar Corinthians e Ceará.