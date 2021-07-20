Vacinação contra Covid-19 no estádio do Corinthians ultrapassa 17 mil doses aplicadas

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

A vacinação drive-thru na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, atingiu mais uma marca expressiva na última segunda-feira (19), ultrapassando a aplicação de 17 mil doses do imunizante contra Covid-19 (17.016).

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosRealizada desde o dia 8 de fevereiro, o estacionamento do local onde o Timão manda os seus jogos, tem recebido as pessoas aptas a se vacinarem desde então.

A ação tem sido promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, na Arena tem sido aplicada apenas as primeiras doses das vacinas. Os indivíduos que se vacinarem no estádio, deverão posteriormente procurar os postos de saúde municipais e estaduais através do site vacinaja.sp.gov.br.

Atualmente estão recebendo a vacina pessoas a partir dos 34 anos.