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Vacinação contra Covid-19 no estádio do Corinthians ultrapassa 17 mil doses aplicadas

Marca foi atingida na última segunda-feira (19). Campanha segue acontecendo no estacionamento da Neo Química Arena...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:06

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 12:06
Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
A vacinação drive-thru na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, atingiu mais uma marca expressiva na última segunda-feira (19), ultrapassando a aplicação de 17 mil doses do imunizante contra Covid-19 (17.016).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosRealizada desde o dia 8 de fevereiro, o estacionamento do local onde o Timão manda os seus jogos, tem recebido as pessoas aptas a se vacinarem desde então.
A ação tem sido promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, na Arena tem sido aplicada apenas as primeiras doses das vacinas. Os indivíduos que se vacinarem no estádio, deverão posteriormente procurar os postos de saúde municipais e estaduais através do site vacinaja.sp.gov.br.
Atualmente estão recebendo a vacina pessoas a partir dos 34 anos.
A campanha acontece das 8h às 17h no Estacionamento Leste, com entrada pelo Portão E4 da Neo Química Arena.

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