Uruguaio apita primeiro jogo entre River Plate e Palmeiras pela semifinal da Libertadores

O uruguaio Leodan González apita a partida entre River Plate e Palmeiras na próxima terça-feira (5). A escala da arbitragem foi divulgada pela Conmebol nesta segunda-feira (28). O VAR, por sua vez, será comandado pelo chileno Julio Bascuñan.

Esta será a terceira partida do Palmeiras nesta atual edição da Libertadores que será comandada pelo uruguaio. Ele já havia apitado a goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar no Allianz Parque e também a vitória sobre o Delfín, por 3 a 1 em Manta, no Equador.Leodan ainda não é visto como um árbitro renomado e experiente na América do Sul. Aos 37 anos, o uruguaio possui como jogo mais relevante de seu currículo o confronto de ida da final da Recopa Sul-Americana entre Independiente del Valle e Flamengo, em fevereiro de 2020.