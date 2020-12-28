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Uruguaio apita primeiro jogo entre River Plate e Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Leodan González comanda o apito para a partida de ida do Verdão contra o atual vice-campeão da América pela competição continental na próxima terça-feira (5)
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Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O uruguaio Leodan González apita a partida entre River Plate e Palmeiras na próxima terça-feira (5). A escala da arbitragem foi divulgada pela Conmebol nesta segunda-feira (28). O VAR, por sua vez, será comandado pelo chileno Julio Bascuñan.
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Esta será a terceira partida do Palmeiras nesta atual edição da Libertadores que será comandada pelo uruguaio. Ele já havia apitado a goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar no Allianz Parque e também a vitória sobre o Delfín, por 3 a 1 em Manta, no Equador.Leodan ainda não é visto como um árbitro renomado e experiente na América do Sul. Aos 37 anos, o uruguaio possui como jogo mais relevante de seu currículo o confronto de ida da final da Recopa Sul-Americana entre Independiente del Valle e Flamengo, em fevereiro de 2020.
Sob o apito do uruguaio Leodan González, River Plate e Palmeiras se enfrentam a partir das 21h30 da próxima terça-feira (5), no Estádio Libertadores de América, uma vez que o Monumental de Nuñez, casa do River Plate, está passando por reformas.

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