Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uruguaio apita estreia do Palmeiras na Libertadores 2021

Christian Ferreyra nunca comandou um jogo do Verdão, mas esteve na equipe de arbitragem na goleada alviverde sobre o Godoy Cruz-ARG, no Allianz Parque, em 2019
...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 17:00
Crédito: Reprodução
A Conmebol definiu, na manhã desta quinta-feira (15), a arbitragem da primeira rodada da Libertadores 2021 e, para a abertura do Palmeiras na competição continental, contra o Universitário-PER, em Lima, foi escalado o árbitro uruguaio Christian Ferreyra, que nunca comandou um jogo da equipe alviverde. >> ATUAÇÕES: Defensores falham e são os piores do Palmeiras na final; veja as notas
Seus assistentes no duelo continental serão os compatriotas Pablo Llarena e Andres Nievas, o quarto árbitro será Andres Cunha, o assessor de arbitragem será o peruano Cesar Escano e o VAR estará a cargo do argentino Rodolfo Otero.Apesar de nunca ter comandado uma partida do Palmeiras, Christian Ferreyra foi o quarto árbitro da equipe do também uruguaio Esteban Ostojich na partida de volta das oitavas de final da Libertadores 2019, quando o Verdão goleou o Godoy Cruz-ARG por 4 a 0 no Allianz Parque.
O Alviverde Imponente estreia na Libertadores 2021 contra o Universitário-PER, no estádio Monumental U, em Lima. A partida está marcada para as 21h do dia 21 de abril, com transmissão do Fox Sports.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados