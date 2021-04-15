Uruguaio apita estreia do Palmeiras na Libertadores 2021

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A Conmebol definiu, na manhã desta quinta-feira (15), a arbitragem da primeira rodada da Libertadores 2021 e, para a abertura do Palmeiras na competição continental, contra o Universitário-PER, em Lima, foi escalado o árbitro uruguaio Christian Ferreyra, que nunca comandou um jogo da equipe alviverde. >> ATUAÇÕES: Defensores falham e são os piores do Palmeiras na final; veja as notas

Seus assistentes no duelo continental serão os compatriotas Pablo Llarena e Andres Nievas, o quarto árbitro será Andres Cunha, o assessor de arbitragem será o peruano Cesar Escano e o VAR estará a cargo do argentino Rodolfo Otero.Apesar de nunca ter comandado uma partida do Palmeiras, Christian Ferreyra foi o quarto árbitro da equipe do também uruguaio Esteban Ostojich na partida de volta das oitavas de final da Libertadores 2019, quando o Verdão goleou o Godoy Cruz-ARG por 4 a 0 no Allianz Parque.