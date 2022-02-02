Uruguai goleia Venezuela e fica próximo de garantir vaga no Qatar

Após vitória fora de casa contra o Paraguai, a seleção uruguaia venceu a Venezuela nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No Centenário, a equipe de Diego Alonso goleou por 4 a 1, com gols de Bentancur, Cavani, Suárez e Arrascaeta. Martínez diminuiu para os visitantes. Com o resultado, a Celeste chegou a 4ª colocação, com 22 pontos. Peru é o 5º, com 20, seguido por Chile, com 19.
Logo aos dois minutos, o Uruguai abriu o placar com Bentancur. O mais novo jogador do Tottenham aproveitou bola mal afastada na área e chutou forte para marcar o primeiro dos uruguaios. A primeira chegada da Venezuela ocorreu aos 13', quando Otero arriscou um chute de fora da área para a defesa de Muslera. Aos 17', Cavani recebeu dentro da área e arrematou, mas a bola saiu por cima.
A Celeste ampliou o placar com Arrascaeta aos 22 minutos. Pellistri fez ótima jogada na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meia do Flamengo, que só completou para o gol. Já nos acréscimos da etapa inicial, ainda deu tempo do Uruguai marcar o terceiro gol, com o artilheiro Cavani. Após bola rebatida na pequena área, Arrascaeta tocou para o atacante, que completou de bicicleta.
Já no início do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para o Uruguai. Na primeira tentativa, Suárez perdeu, mas o VAR pegou uma invasão de um jogador venezuelano na hora da cobrança e mandou voltar a penalidade. Na segunda chance, o 'pistolero' não desperdiçou. A Venezuela ainda diminuiu aos 19 minutos, com Martinéz após falha de Gimenéz, e o placar se encerrou em 4 a 1.