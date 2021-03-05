URT X Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e URT se enfrentam neste sábado, 6 de março, às 21h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O duelo originalmente seria em Patos de Minas, no Estádio Zama Maciel, Porém, o TJD acatou um pedido do Cruzeiro para a mudança de local por questões sanitárias. A Raposa tenta se recuperar da derrota para a Caldense, enquanto o Trovão Azul busca “colar” no G4 da competição após vencer o Uberlândia. Felipe Conceição não terá o volante Matheus Neris, com uma lesão muscular. Adriano deverá herdar a vaga. Outra ausência será de Felipe Augusto, expulso após o término da partida diante da Veterana.Airton deve assumir a vaga.
Já Wellington Fajardo tem algumas preocupações para montar a equipe: o atacante Matheus Oliveira e o volante João Paulo e o meia Léo Aquino, com dor no ombro, devem jogar. Paulo Renê, com microfraturas no nariz, deve encarar a equipe celeste. Motivo da mudança de estádio O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Bruno Dias Cândido, não acatou o pedido da URT em manter o local do jogo contra o Cruzeiro, neste sábado, 6 de março, às 21h, em Patos de Minas. A partida será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, mantendo a primeira decisão do TJD, que alegou falta de segurança sanitária para a realização do jogo, pois Patos de Minas está inserida na Onda Roxa, classificação de restrição absoluta criada pelo Governo de Minas Gerais para combater a disseminação do coronavírus. O Tribunal deferiu a liminar requerida pelo Cruzeiro e como a URT não indicou outro local para o duelo, a Arena do Jacaré foi escolhida para receber o confronto. A URT diz ter autorização do município de Patos de Minas para sediar os jogos do Campeonato Mineiro no Estádio Zama Maciel, desde que seguidos todos os protocolos de segurança.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAURT X CRUZEIROData: 6 de março de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Arena do Jacaré, em Sete Lagoas(MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas FerreiraAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Marcyano da Silva VicenteOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM URT (Técnico: Wellington Fajardo)Renan Rinaldi; Kellyton, Davy Einstein, Donato e Pedro Rosa; Romário (João Paulo), Jean Carlos, João Diogo e Weslcley (Leo Aquino); Yago e Paulo Renê (Mateus). Possíveis Desfalques: Matheus Oliveira, João Paulo e Léo Aquino (lesionados)
CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel(Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, William Pottker e Rafael Sobis. Desfalques: Felipe Augusto (suspenso) e Matheus Neris (lesionado)