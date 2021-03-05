URT X Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e URT se enfrentam neste sábado, 6 de março, às 21h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O duelo originalmente seria em Patos de Minas, no Estádio Zama Maciel, Porém, o TJD acatou um pedido do Cruzeiro para a mudança de local por questões sanitárias. A Raposa tenta se recuperar da derrota para a Caldense, enquanto o Trovão Azul busca “colar” no G4 da competição após vencer o Uberlândia. Felipe Conceição não terá o volante Matheus Neris, com uma lesão muscular. Adriano deverá herdar a vaga. Outra ausência será de Felipe Augusto, expulso após o término da partida diante da Veterana.Airton deve assumir a vaga.

Já Wellington Fajardo tem algumas preocupações para montar a equipe: o atacante Matheus Oliveira e o volante João Paulo e o meia Léo Aquino, com dor no ombro, devem jogar. Paulo Renê, com microfraturas no nariz, deve encarar a equipe celeste. Motivo da mudança de estádio O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Bruno Dias Cândido, não acatou o pedido da URT em manter o local do jogo contra o Cruzeiro, neste sábado, 6 de março, às 21h, em Patos de Minas. A partida será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, mantendo a primeira decisão do TJD, que alegou falta de segurança sanitária para a realização do jogo, pois Patos de Minas está inserida na Onda Roxa, classificação de restrição absoluta criada pelo Governo de Minas Gerais para combater a disseminação do coronavírus. O Tribunal deferiu a liminar requerida pelo Cruzeiro e como a URT não indicou outro local para o duelo, a Arena do Jacaré foi escolhida para receber o confronto. A URT diz ter autorização do município de Patos de Minas para sediar os jogos do Campeonato Mineiro no Estádio Zama Maciel, desde que seguidos todos os protocolos de segurança.