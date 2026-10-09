Bife na air fryer: este ingrediente comum na cozinha ajuda a manter a carne suculenta

A air fryer é uma ótima aliada na cozinha para quem busca praticidade e sabor no preparo das refeições. Versátil, o eletrodoméstico permite preparar diferentes pratos, desde legumes e acompanhamentos até carnes variadas. Entre as opções, estão os bifes, que podem ficar dourados por fora e macios por dentro, sem perder a suculência. No entanto, para alcançar esse resultado e evitar que a carne fique ressecada, existe um ingrediente que pode fazer toda a diferença: a manteiga.