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Gastronomia

Bife na air fryer: este ingrediente comum na cozinha ajuda a manter a carne suculenta

Veja como preparar receita saborosa, realçando a sensação de maciez da carne
Portal Edicase

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Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 18:55

Bife suculento na air fryer com manteiga (Imagem: Food craving | Shutterstock)
Bife suculento na air fryer com manteiga Crédito: Imagem: Food craving | Shutterstock

A air fryer é uma ótima aliada na cozinha para quem busca praticidade e sabor no preparo das refeições. Versátil, o eletrodoméstico permite preparar diferentes pratos, desde legumes e acompanhamentos até carnes variadas. Entre as opções, estão os bifes, que podem ficar dourados por fora e macios por dentro, sem perder a suculência. No entanto, para alcançar esse resultado e evitar que a carne fique ressecada, existe um ingrediente que pode fazer toda a diferença: a manteiga.

Isso porque a manteiga, quando adicionada à carne, derrete com o calor e forma uma camada de gordura que ajuda a proporcionar uma sensação de maciez e suculência a cada mordida . Além disso, realça o sabor natural do bife e pode ser combinada com ingredientes como alho, alecrim e outras ervas aromáticas.

Entretanto, é importante lembrar que a manteiga não impede, sozinha, a perda de líquidos durante o cozimento. Por isso, controlar a temperatura, evitar o excesso de tempo na air fryer e deixar a carne descansar antes de cortá-la são cuidados essenciais para garantir um bife saboroso e suculento.

Abaixo, veja como preparar!

Bife suculento na air fryer com manteiga

Ingredientes

  • 2 bifes altos de contrafilé ou ancho (cerca de 2,5 cm de espessura)
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de alecrim fresco picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 ramo de alecrim para finalizar

Modo de preparo

Seque os bifes com papel-toalha e tempere os dois lados com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Em uma tigela pequena, misture a manteiga amolecida com o alho amassado e o alecrim até formar uma pasta cremosa. Preaqueça a air fryer a 200 °C por aproximadamente 5 minutos. Coloque os bifes no cesto da air fryer, deixando espaço entre eles para que o ar quente circule adequadamente. Asse a 200 °C por cerca de 4 a 5 minutos.

Em seguida, vire os bifes e deixe por mais 3 a 5 minutos, ajustando o tempo conforme a espessura e o ponto desejado. Retire os bifes da air fryer e espalhe a manteiga temperada sobre a carne ainda quente, permitindo que derreta e envolva toda a superfície. Deixe a carne descansar por aproximadamente 5 minutos antes de cortar. Depois, fatie os bifes contra as fibras e finalize com o ramo de alecrim. Sirva em seguida.

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