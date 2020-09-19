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futebol

Uribe é liberado do Santos, mas CNRD veta pedido de justa causa

Entidade ligada à CBF alertou clubes interessados no atacante a pagar indenização ao Peixe...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 21:16

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 21:16
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A Câmara Nacional de Resolução e Disputas liberou o atacante Uribe do seu vínculo com o Santos, mas indeferiu o pedido de rescisão contratual por justa causa solicitada pelo jogador.
O atleta cobrava cerca de R$ 2 milhões por conta de atrasos salariais, mas o clube pagou o valor dentro do prazo estipulado para o acerto.A entidade extrajudicial vinculada a CBF alertou qualquer clube interessado em contar com o colombiano a ser "solidário" com o Peixe, pagando uma indenização ao Alvinegro Praiano.
Uribe chegou ao Santos em maio do ano passado, a pedido do então treinador santista, Jorge Sampaoli. Em 16 jogos disputados, o atleta não marcou gols.

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