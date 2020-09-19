Uribe é liberado do Santos, mas CNRD veta pedido de justa causa

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A Câmara Nacional de Resolução e Disputas liberou o atacante Uribe do seu vínculo com o Santos, mas indeferiu o pedido de rescisão contratual por justa causa solicitada pelo jogador.

O atleta cobrava cerca de R$ 2 milhões por conta de atrasos salariais, mas o clube pagou o valor dentro do prazo estipulado para o acerto.A entidade extrajudicial vinculada a CBF alertou qualquer clube interessado em contar com o colombiano a ser "solidário" com o Peixe, pagando uma indenização ao Alvinegro Praiano.