Universitario-PER x Palmeiras: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Universitario-PER e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

O Verdão, atual campeão do torneio continental, é cabeça de chave do Grupo A, realizou a melhor campanha da Fase de Grupos nas últimas três edições da Libertadores e estreia diante de um adversário que não vence brasileiros há oito jogos.

No outro confronto da chave, Independiente del Valle e Defensa y Justicia se enfrentam no mesmo dia e horário, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

O confronto direito também favorece o Palmeiras, que, na história, venceu três e perdeu um dos últimos quatro jogos contra o Universitario pela competição. O último encontro ocorreu há 42 anos, em 1979.>> Saiba os valores que a Conmebol vai pagar como premiação fase a fase na Libertadores 2021GABRIEL MENINO E RAPHAEL VEIGA SÃO AS NOVIDADES NOS TREINAMENTOS; LUCAS LIMA, BRENO LOPES E VERON SEGUEM EM TRATAMENTO

Durante os treinamentos do Palmeiras em preparação para o duelo contra o Universitario pela Libertadores, as novidades foram Gabriel Menino e Raphael Veiga. A Cria da Academia foi a campo em sequência do seu cronograma especial dos últimos dias, enquanto o camisa 23, preservado contra São Paulo e Botafogo-SP, trabalhou sem restrições nas atividades.

O meio-campista Lucas Lima, em recuperação de uma lesão na coxa direita, fez movimentações internas na Academia de Futebol e no gramado. Os atacantes Gabriel Veron, com lesão na coxa esquerda, e Breno Lopes, tratando o joelho direito, ficaram no Núcleo de Saúde e Performance do CT.

EQUIPE TITULAR DO UNIVERSITARIO NÃO REPORTA CASOS POSITIVOS DE COVID E ESTÁ LIBERADA PARA ATUAR

Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (20), o Universitario anunciou que testou o elenco para a Covid-19 e todos os resultados deram negativo. Desta forma, a equipe completa está liberada para atuar contra o Palmeiras.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Universitario-PER x Palmeiras

Data: 21 de Abril de 2021Horário: 21h (horário de Brasília)Local: Estádio Monumental de Ate, em Lima, no Peru

Árbitro: Christian Ferreyra-URUAssistentes: Pablo Llarena-URU e Andres Nievas-URUVAR: Rodolfo Otero-ARG

Transmissão:

– FOX SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil);

– FACEBOOK WATCH (Redes sociais para todo o Brasil, com narração de Luiz Felipe Freitas e comentários de Mauro Beting);UNIVERSITÁRIO-PER: Carvallo; Diego Chávez, Federico Alonso, Quina e Brayan Velarde; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Hernán Novick e Luis Urruti; Enzo Gutierrez. Técnico: Ángel Comizzo

Desfalques: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo (Danilo), Patrick de Paula e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.