futebol

Universidad Católica x Santos: prováveis escalações e arbitragem

Peixe enfrenta fora de casa a equipe líder do seu grupo na Sul-Americana e precisa de um bom resultado para seguir com boas chances de classificação. Bustos escala time misto...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:08

LanceNet

O Santos enfrenta a Universidad Católica nesta quinta-feira (05), às 21h30min, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Peixe precisa vencer para continuar com boas chances de avançar na competição.Alguns jogadores titulares nem viajaram para o Equador, como o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson, o zagueiro Maicon, o volante Rodrigo Fernández e os atacantes Léo Baptistão e Ricardo Goulart. Com a decisão do técnico Bustos de poupar alguns atletas, jogadores que estiveram fora das últimas convocações podem ter oportunidades no Equador: casos do volante Vinícius Balieiro, do meia Bruno Oliveira e do atacante Rwan Seco.Além do Santos e da Universidad Católica (EQU), o Grupo C conta também com Unión La Calera (CHI) e Banfield (ARG). O time equatoriano é o líder da chave, com 5 pontos, enquanto a equipe de Bustos e o La Calera somam 4. A equipe argentina soma apenas 3 pontos - conquistados contra o Santos na abertura da competição. Somente o primeiro colocado de cada chave avança para a fase mata-mata.FICHA TÉCNICAUNIVERSIDAD CATÓLICA X SANTOS
Data e hora: 05 de maio, às 21h30min (horário de Brasília)Local: Estádio Olímpico Atahualpa (EQU)Árbitro: Gery Vargas (BOL)Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)Árbitro de vídeo: Nessa fase de grupos não há a utilização do VAR
Onde assistir: Conmebol TV e Tempo Real do Lance!
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Cuero; Anangonó, Mosquera, Ordonez e Layan Loor; Kevin Minda, Facundo Martinéz e Cevallos; Diaz, Alzugaray e Christian Martinéz. Técnico: Miguel Rondelli
SANTOS: John; Auro, Velázquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão, Zanocelo (Felipe Jonatan) e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos
Lucas Barbosa pode voltar a ganhar uma chance entre os titulares (Foto: Ivan Storti/Santos)

