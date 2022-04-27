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Universidad Católica x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Libertadores

Rubro-Negro tenta voltar a vencer na temporada e se manter na liderança isolada do Grupo H. Adversário vem de uma vitória em casa na última rodada e pode encostar...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 18:56
Após dois jogos sem balançar as redes, o Flamengo volta a campo pela terceira rodada do Grupo H da Copa Libertadores. Nesta quinta, o Rubro-Negro visita a Universidad Católica, às 19h (horário de Brasília), no San Carlos de Apoquindo. Com 100% de aproveitamento em duas partidas pela competição continental, a equipe busca mais um triunfo para se manter na liderança isolada do grupo.
+ Com Bruno Henrique, Flamengo divulga a lista de relacionados para o duelo contra a Universidad CatólicaUniv. Católica x Fla terá transmissão no Facebook; saiba como reproduzir na TVNa véspera da partida, o técnico Paulo Sousa poderá contar com o zagueiro Pablo, que fez sua estreia na derrota para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Entre os relacionados, também está o atacante Bruno Henrique , que desfalcou a equipe nos últimos três jogos.
+ Confira e simule a tabela da Copa Libertadores 2022
Por outro lado, David Luiz foi liberado para resolver 'questões pessoais' e não estará em campo. Além dele, os defensores Fabrício Bruno (trauma no pé esquerdo), Rodrigo Caio (joelho direito) e Gustavo Henrique (quadríceps) se encontram em diferentes estágios de recuperações junto ao departamento médico do clube. Vitinho, Matheusinho e Matheus França também seguem em recuperação e desfalcam a equipe.
Pelo lado dos chilenos, o time comandado por Cristian Paulucci tenta a segunda vitória seguida na competição. Na última rodada, eles conquistaram os três pontos diante do Sporting Cristal. Flamengo e Talleres somam seis pontos, porém a equipe argentina tem um jogo a mais na tabela. Confira mais informações da partida entre Universidad Católica x Flamengo:
Estádio: San Carlos Apoquindo, em Santiago (CHL)Data e hora: 28 de abril de 2022, às 19h (de Brasília)Árbitro: José Argote (VEN)Assistentes: Carlos López (VEN) e Tulio Moreno (VEN)​Onde assistir: Facebook (Watch), ESPN/Star Plus e Tempo Real do LANCE!UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Cristian Paulucci)Perez, Fuenzalida, Ampuero, Paz, Parot; Juan Leiva, Nuñez, Gutiérrez; Tapia, Valencia e Zampedri.
Suspensos: -Pendurados: -FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Santos (Hugo), Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol.
Desfalques: David Luiz (questões pessoais), Matheuzinho, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vitinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (lesionados)Suspensos: - Pendurados: Thiago Maia
Crédito: UniversidadCatólicaeFlamengomedemforçasnestaquinta-feira,noChile,às19h(MontagemLANCE!

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