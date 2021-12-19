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Universidad Católica confirma retorno de Huerta, após zagueiro ser reprovado no Palmeiras

Clube chileno ressaltou que a condição do defensor não o impediu de atuar regularmente nas últimas temporadas
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 08:00

A Universidad Católica confirmou o retorno do zagueiro Valber Huerta, que ficou muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras, mas reprovou nos exames médicos do clube. O defensor chegou a ser fotografado com a camisa do Verdão na Academia de Futebol, mas teve de voltar ao Chile após a negociação melar em decorrência deste problema.A nota oficial publicada pela Católica, para anunciar o retorno de Huerta, ressaltou que a condição física do jogador não o impediu de atuar regularmente pelo time nas últimas temporadas, em especial em 2021, com 90% dos minutos possíveis jogados. Além disso, o clube apontou que as imagens da exame foram as mesmas de suas ressonâncias anteriores.
De volta ao seu país natal, o zagueiro irá se reapresentar à equipe chilena após o término de suas férias. Embora não esteja descartada uma nova tratativa entre os clubes, a atual condição de Huerta esfria a transação e um empréstimo, por exemplo, é visto como difícil de acontecer neste momento.Enquanto isso, o Palmeiras segue no mercado em busca de um zagueiro canhoto, a pedido de Abel Ferreira – o chileno encaixava-se no perfil antes de ser reprovado. Outras contratações também devem ser feitas, como anunciou Leila Pereira. Até o momento, Marcelo Lomba e Eduard Atuesta são os reforços do Alviverde para a próxima temporada.
Crédito: ValberHuertaemaçãopelaUniversidadCatólica(Foto:Reprodução

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