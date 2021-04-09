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futebol

United cogita troca entre Van de Beek e Rabiot com a Juventus

Meio-campista holandês foi contratado pelos Diabos Vermelhos nesta temporada, mas não vem conseguindo ter oportunidades na equipe comandada por Solskjaer...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 09:07

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 09:07
Crédito: Van de Beek foi a principal contratação dos Red Devils (Divulgação/Manchester United
O Manchester United cogita envolver Van de Beek em uma troca com a Juventus por Rabiot, segundo o "Tuttosport". O meio-campista holandês foi contratado nesta temporada pelos Diabos Vermelhos, mas só fez duas partidas como titular na Premier League.Sem oportunidades na Inglaterra, o jovem deve buscar oportunidades em outros locais. A Velha Senhora era um dos clubes mais interessados no jogador antes da contratação dos Diabos Vermelhos. Em Turim, o atleta pode se reencontrar com De Ligt.
> Veja a tabela da Premier League
A equipe italiana passa por um momento de crise financeira e quer fazer fundos com a venda de jogadores. Rabiot está na lista dos que podem sair, mas a possibilidade da troca com a chegada de Van de Beek pode agradar os dirigentes da Juventus.

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