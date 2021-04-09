United cogita troca entre Van de Beek e Rabiot com a Juventus

O Manchester United cogita envolver Van de Beek em uma troca com a Juventus por Rabiot, segundo o "Tuttosport". O meio-campista holandês foi contratado nesta temporada pelos Diabos Vermelhos, mas só fez duas partidas como titular na Premier League.Sem oportunidades na Inglaterra, o jovem deve buscar oportunidades em outros locais. A Velha Senhora era um dos clubes mais interessados no jogador antes da contratação dos Diabos Vermelhos. Em Turim, o atleta pode se reencontrar com De Ligt.