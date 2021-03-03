Unirb surpreende o Bahia e conquista primeira vitória no Estadual

Na busca pelo primeiro feito no Campeonato Baiano 2021, o Unirb não decepcionou e, mesmo fora de casa, surpreendeu o Bahia na tarde desta quarta-feira, pela 3ª rodada da competição, no estádio de Pituaçu, vencendo pelo placar de 1 a 0.
Na expectativa de surpreender o rival, o Unirb sabia das dificuldades que teria no duelo pelo Estadual, mesmo com o rival jogando sem seus principais atletas. Com isso, nos primeiros 15 minutos, buscava forçar a marcação para que o Esquadrão não conseguisse criar jogadas de perigo, porém não conseguiu na chance de Chrystian, que acabou dando trabalho ao goleiro Deijair que, por sua vez, foi obrigado a fazer uma grande defesa.
VISITANTES SURPREENDEM E TIRAM O ZERO DO PLACAR
Mesmo sofrendo uma investida por parte dos comandados de Hamilton Mendes – que substituiu Cláudio Prates, com sintomas de covid-19 – o Unirb não quis saber de ficar recuado e foi pra cima. Com isso, após perder a chance em uma primeira oportunidade com Du Paraíba, aos 25 minutos abriu a contagem no Pituaçu com Vinícius, que só teve o trabalho de cabecear no cruzamento de Carlos Magno. 1 a 0.
BAHIA TENTA REVERTER SITUAÇÃO AINDA NA ETAPA INICIAL
Com o gol sofrido, a equipe da casa não quis saber do adversário crescer no duelo. Sendo assim, até os acréscimos dado pelo árbitro Diego Pombo Lopez, apesar de toda a insistência como nas tentativas de Daniel Penha, Ignácio e companhia, o placar manteve-se igual.
ESQUADRÃO COMEÇA SEGUNDA ETAPA EM BUSCA DO EMPATE
Com trocas realizadas por ambos os técnicos, a expectativa era de encontrar o tento de igualdade por parte do Bahia, e pela parte do Unirb aumentar a diferença, ou manter o resultado.
No entanto, quem voltou melhor foram os donos da casa. Em boas chegadas ao seu campo de ataque, o sistema defensivo da equipe comandada por Laélson não dava espaços para que o rival conseguisse criar jogadas de perigo, levando a melhor nos lances.
UNIRB OFERECIA PERIGO AO GOLEIRO MATHEUS
Com mais algumas substituições promovidas pelos comandantes, o panorama do confronto passou a ficar um pouco melhor para o lado do time de Alagoinhas. Tentando devolver na mesma moeda, deu trabalho ao camisa 1 do Tricolor no chute de Mineiro, que havia entrado momento antes, além de ver a bola de Xodó passar próximo ao seu gol.
RETA FINAL COM O TRICOLOR APOSTANDO SUAS ÚLTIMAS FICHAS
Na esperança de marcar, ao menos, um gol até os minuto finais, Hamilton Mendes então recuou mais uma vez aos seus suplentes, desta vez para aumentar o poder de ataque colocando Gustavo Brinquedo, além de Gustavo Henrique, visando não ser surpreendido pelo rival.
Porém, mesmo com os 8 minutos de acréscimos, as trocas acabaram sendo em vão, quase dando a deixa para que os visitante conseguissem marcar mais um, desta vez com Rafael, que acabou parando na defesa de Matheus. Sendo assim, foi a deixa para o árbitro colocar um ponto final na partida no estádio de Pituaçu.
FICHA TÉCNICABAHIA x UNIRB - 3ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANOEstádio: Pituaçu, em Salvador (BA)Data: 3 de março de 2021, às 18hÁrbitro: Diego Pombo LopezAssistentes: Jucimar dos Santos Dias e Daniella Coutinho PintoCartões amarelos: Xodó (UNI)Cartões vermelhos: -
GOLS: Vinícius, 25'/1ºT (1-0).
BAHIA (Técnico: Hamilton Mendes)Matheus Teixeira; Renan Guedes, Ignácio, Everson e Felipinho (Gustavo Henrique, aos 41'/2ºT); Jeremias (Fabrício, aos 16'/2ºT), Leozídio (Douglas Borel, aos 16'/2ºT) e Bruno Camilo; Daniel Penha, Chrystian (Gustavo Custódio, no intervalo) e Marcelo (Gustavo Brinquedo, aos 41'/2ºT).
UNIRB (Técnico: Laélson Lopes)Deijair; Leandro Alaba, Dedé (Jordan, aos 6'/2ºT), William Gustavo e Rodrigo; Xodó, Du Paraíba e Paulo Ricado; Vinicius (Henrique Coelho, aos 15'/2ºT), Carlos Magno (Mineiro, aos 11'/2ºT) e Rafael (Felipe Maradona, no intervalo - Rafael Granja, aos 22'/2ºT).