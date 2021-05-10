Unión La Calera x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Após atingir o melhor início do clube na história da Libertadores, o Flamengo encara o Unión La Calera nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Chile e busca a classificação antecipada para a próxima fase. Com 100% de aproveitamento, o Rubro-Negro lidera o Grupo G com nove pontos. A equipe chilena soma apenas um ponto e ocupa a lanterna da chave.
Para garantir a classificação para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência, o Flamengo só precisa de uma vitória simples. Caso vença e LDU e Vélez empatem na outra partida do grupo, o Rubro-Negro também garantirá a liderança da chave. Diante desses objetivos, Rogério Ceni terá cinco desfalques importantes: Diego Alves, Rodrigo Caio, Renê, Gérson e Michael.
No primeiro duelo entre as equipes, o Flamengo goleou o Unión La Calera por 4 a 1, no Maracanã.Confira mais informações da partida entre Unión La calera e Flamengo:
Estádio: Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera (CHI)Data e hora: 11 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Andrés Rojas (COL)Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Sebastian Vela (COL)
Onde assistir: SBT, Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!UNIÓN LA CALERA (Técnico: Luca Marcogiuseppe)Martín Arias; Ramírez, García, Christian Vilches e Oyanedel; Fernández, Laba, Wiemberg e Jeisson Vargas; Vilches e Rivero.
Lesionados: Nínguem.Suspensos: Castellani e Valencia.Pendurados: Ninguém.FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Gabriel Batista (Hugo Souza); Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego Ribas, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: Diego Alves, César, Rodrigo Caio, Renê, Thiago Maia, Gerson e Michael.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Ninguém.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Flamengo e 15% apostam no empate.