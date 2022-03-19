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Uniformizadas do Santos protestam contra elenco e diretoria após eliminação no Paulista

Manifestações ocorreram tanto dentro quanto fora da Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 19:04

Publicado em 19 de Março de 2022 às 19:04

Houve protesto de torcedores uniformizados do Santos após a vitória do Peixe por 3 a 2 sobre o Água Santa, neste sábado (19), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Alvinegro Praiano se livrou do rebaixamento à série A-2 do estadual, mas não avançou às quartas de final da competição pelo segundo ano consecutivo. As manifestações iniciaram ainda nas arquibancadas logo após o apito inicial e terminaram na porta do portão 16, na rua Princesa Isabel, onde fica localizada a saída do camarote presidencial do estádio santista.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Paulistão
Os mesmos cantos que foram entoados dentro e fora do Urbano Caldeira.
Para os atletas, os recados foram de time sem vergonha e ‘muito respeito com a camisa do Peixão’.Já para os cartolas as mensagens foram mais enfáticas, algumas delas direcionadas ao presidente Andres Rueda.
Os torcedores uniformizados do Santos cobraram reforços com o tradicional grito de ‘Queremos jogador’.
Na véspera do duelo contra o Água Santa, a diretoria da Torcida Jovem foi até o CT Rei Pelé para fazer algumas cobranças diretamente ao presidente Andres Rueda, ao executivo de futebol Edu Dracena e sete jogadores (João Paulo, Eduardo Bauerman, Camacho, Carlos Sánchez, Ricardo Goulart, Léo Batipstão e Marcos Leonardo)
Fora da fase final do Paulistão, o Santos terá três semanas sem jogos para fazer uma espécie de intertemporada antes do início do Campeonato Brasileiro.
Durante o período, a ideia da diretoria é trazer reforços. O zagueiro Maicon já foi anunciado. O volante Alison, que deve ser devolvido pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita, e o meia Willian Maranhão, do Bahia, estão próximos de acertar com o Peixe. O lateral-direto Bryon Castillo, do Barcelona de Guaiaquil-ECU, e o atacante Bryan Ângulo, do Cruz Azul-MEX, estão no radar.
Crédito: Poucomais10miltorcedoresestiveramnaVilaBelmiroemSantoseÁguaSanta(Foto:IvanStorti/SantosFC

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