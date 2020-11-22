Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uniformizada do Santos realiza manifestação pedindo o impeachment de Peres

Ato aconteceu na porta da Vila Belmiro durante assembleia que vota impedimento do presidente afastado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 12:45

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 12:45

Crédito: Fábio Lázaro/Lancepress
A Torcida Jovem, uniformizada do Santos, fez uma concentração na porta da Vila Belmiro durante a Assembleia de Sócios que vota pelo impeachment, ou não, do presidente afastado José Carlos Peres.
Com papeis e cânticos contrários a Peres, centenas de torcedores se posicionaram na frente do estádio santista. A manifestação iniciou por volta das 12h, duas horas após a abetura das urnas, e durou cerca de 45 minutos. Afastado por irresponsabilidade administrativa, após parecer do Conselho Fiscal, endossado pelo Conselho Deliberativo, que aponta, dentre outras coisas, uso indevido do cartão corporativo e pegamento de comissão a empresários não declarada no balanço financeiro, Peres, caso impedido, além de perder definitivamente o cargo que ocuparia até o fim deste ano também ficaria 10 anos impedido de concorrer a qualquer cargo eletivo no Peixe.
No dia 12 de dezembro está previsto a eleição presidencial para o próximo triênio no Peixe. Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Andrés Rueda, Rodrigo Marino e Daniel Curi já protocolaram as suas candidaturas e, com isso, o pleito deste ano terao maior número de candidatos na história.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados