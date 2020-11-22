Uniformizada do Santos realiza manifestação pedindo o impeachment de Peres

A Torcida Jovem, uniformizada do Santos, fez uma concentração na porta da Vila Belmiro durante a Assembleia de Sócios que vota pelo impeachment, ou não, do presidente afastado José Carlos Peres.

Com papeis e cânticos contrários a Peres, centenas de torcedores se posicionaram na frente do estádio santista. A manifestação iniciou por volta das 12h, duas horas após a abetura das urnas, e durou cerca de 45 minutos. Afastado por irresponsabilidade administrativa, após parecer do Conselho Fiscal, endossado pelo Conselho Deliberativo, que aponta, dentre outras coisas, uso indevido do cartão corporativo e pegamento de comissão a empresários não declarada no balanço financeiro, Peres, caso impedido, além de perder definitivamente o cargo que ocuparia até o fim deste ano também ficaria 10 anos impedido de concorrer a qualquer cargo eletivo no Peixe.