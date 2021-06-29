Uniformes do Vasco contra homofobia serão leiloados e lucro será revertido para instituição LGBTQIA+

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco sempre esteve à frente de causa sociais na luta contra o preconceito e em prol da diversidade. Dentro de campo, o time usou um uniforme em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e a comemoração de Cano repercutiu no mundo. Fora dele, o clube publicou um manifesto, fez ações em prol da causa e irá leiloar os uniformes utilizados no domingo através da plataforma Play for a Cause.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O lucro do leilão será revertido em para a Casa Nem, instituição que acolhe pessoas transgênero em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Os lances iniciais são de R$ 700 por cada peça (11 uniformes) e a versão especial das camisas esgotaram mesmo antes da bola rolar em São Januário, contra o Brusque.

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Cabe salientar que a Casa Nem é administrada exclusivamente por pessoas trans, e visa acolher transexuais, travestis e transgêneros. O local busca resgatar a autoestima dessas pessoas que são vítimas de preconceito e em alguns casos são expulsas de casa e rejeitadas após revelarem sua identidade de gênero.

A plataforma Play for a Cause também disponibiliza leilões das camisas de Flamengo e Fluminense usadas na última rodada do Brasileirão. Ambas as equipes entraram em campo com os números nas cores do arco-íris, fazendo referência ao movimento LGBTQIA+.

Além disso, Cano já utilizou a plataforma em maio para leiloar uma camisa, um par de chuteiras e uma jaqueta corta-vento, e o dinheiro arrecado foi revertido em cestas básicas para o Morro do Tuiuti, comunidade vizinha ao Estádio de São Januário.

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