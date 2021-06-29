AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Uniformes do Vasco contra homofobia serão leiloados e lucro será revertido para instituição LGBTQIA+
futebol

Uniformes do Vasco contra homofobia serão leiloados e lucro será revertido para instituição LGBTQIA+

Camisas usadas na vitória sobre o Brusque serão leiloadas na plataforma Play for a Cause. Dinheiro será revertido para a Casa Nem, coletivo de acolhimento a pessoas LGBTQIA+...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:48
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco sempre esteve à frente de causa sociais na luta contra o preconceito e em prol da diversidade. Dentro de campo, o time usou um uniforme em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e a comemoração de Cano repercutiu no mundo. Fora dele, o clube publicou um manifesto, fez ações em prol da causa e irá leiloar os uniformes utilizados no domingo através da plataforma Play for a Cause.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O lucro do leilão será revertido em para a Casa Nem, instituição que acolhe pessoas transgênero em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Os lances iniciais são de R$ 700 por cada peça (11 uniformes) e a versão especial das camisas esgotaram mesmo antes da bola rolar em São Januário, contra o Brusque.
> Vasco reforça DNA de luta contra o preconceito. Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
Cabe salientar que a Casa Nem é administrada exclusivamente por pessoas trans, e visa acolher transexuais, travestis e transgêneros. O local busca resgatar a autoestima dessas pessoas que são vítimas de preconceito e em alguns casos são expulsas de casa e rejeitadas após revelarem sua identidade de gênero.
A plataforma Play for a Cause também disponibiliza leilões das camisas de Flamengo e Fluminense usadas na última rodada do Brasileirão. Ambas as equipes entraram em campo com os números nas cores do arco-íris, fazendo referência ao movimento LGBTQIA+.
Além disso, Cano já utilizou a plataforma em maio para leiloar uma camisa, um par de chuteiras e uma jaqueta corta-vento, e o dinheiro arrecado foi revertido em cestas básicas para o Morro do Tuiuti, comunidade vizinha ao Estádio de São Januário.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Um dia histórico marcou o triunfo do Gigante da Colina sobre a equipe catarinense. Em um momento único, o argentino Cano balançou a rede, ao abrir o placar, e levantou a bandeirinha que estampava o arco-íris referente à causa LGBTQIA+. Mais uma vez, o clube carioca esteve à frente da defesa de causas sociais, algo que faz parte de sua história.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço e Renzo Vasconcelos
Partido de Hartung quer lugar de destaque na chapa de Ricardo; governador vai ouvir aliados
Caipirinha gigante feita no Festival da Cachaça de São Roque do Canaã
Com 1.500 litros, maior caipirinha do Brasil será feita em evento no ES
MN foto A Yamaha celebra parceria com a Marvel e o Iron Studios na criação de duas novas motocicletas.jpg
Em parceria com a Marvel, Yamaha lança a FZ15 Deadpool e a Crosser Z Wolverine

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados