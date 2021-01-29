Uniformes do Santos somem nas lojas e clube fala em procura recorde

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A falta de disponibilidade de uniformes de jogo do Santos nas lojas gerou muitas reclamações dos torcedores nos últimos dias. O fato fez o clube se manifestar de forma oficial nesta sexta-feira, véspera da grande final da Copa Libertadores da América, contra o Palmeiras.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroNa nota oficial, o Santos relaciona a falta de uniformes com a Pandemia do Coronavírus, assim como com a grande procura pela campanha do time na Libertadores. Segundo a nota do clube, a loja da Vila Belmiro bateu recorde de vendas no mês de janeiro.

O clube também lembrou que na loja online ainda existem uniformes para a venda, mas que o estoque corre risco de ser esgotado.Confira a nota:

O Santos Futebol Clube vem por meio desta esclarecer questões relativas à disponibilidade de uniforme de jogo no varejo. Em função da pandemia de Covid-19, todo o segmento de confecção teve a sua capacidade produtiva afetada por atrasos e falta de insumos.

Este fator externo, aliado ao crescimento da demanda por produtos do Santos em função de nossa campanha na Libertadores, fez com que vários players do varejo ficassem desabastecidos parcial ou totalmente de nossos uniformes de jogo. A nova gestão vem acompanhando de perto esse problema, mas, infelizmente, a normalização do mercado demora algumas semanas para ser alcançada.

Um exemplo é a Santos Store da Vila Belmiro, que teve em janeiro recorde de vendas de produtos e se encontra hoje sem estoque de uniformes de jogo masculino adulto I, II e III.

A loja oficial on-line do clube ainda possui uniformes de jogo, mas corre também o risco de esgotamento de estoques conforme comportamento da demanda.

Independente da pandemia, de questões técnicas de varejo e das operações de produção e vendas serem terceirizadas e de responsabilidade por empresas parceiras, entendemos que, perante o torcedor, só existe uma única entidade: o Santos Futebol Clube.

Já iniciamos, junto com a Umbro, o trabalho para a antecipação do lançamento da nova coleção 2021/22 e consequente normalização do abastecimento dos produtos nos canais oficiais e em todo o varejo.

A nova gestão do Santos FC entende e compartilha a frustração de seu associado e torcedor com a falta de produtos.