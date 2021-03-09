Único grande com 100%, Flamengo começa a criar 'gordura' importante para resto do Carioca; entenda

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Atual bicampeão e novamente favorito ao título do Cariocão, o Flamengo começou o torneio com o pé direito. Mesmo com os principais jogadores de férias, o Rubro-Negro venceu as duas primeiras rodadas do Estadual com um time repleto de jovens e é o único clube grande com 100% de aproveitamento. Essa "gordura" em relação aos rivais pode, inclusive, ser importante para a reta final da Taça Guanabara, que irá bater com a disputa de outras competições.Além do Flamengo, a única equipe que venceu os dois primeiros jogos do Carioca foi a Portuguesa-RJ. Ambos somam seis pontos, mas o time da Ilha do Governador leva vantagem no saldo de gols (4 a 3) e é o atual líder. Em seguida, na terceira posição, aparece o Botafogo com quatro pontos. O Alvinegro empatou com o Boavista na estreia e derrotou o Resende, no domingo.

Vasco e Fluminense, por sua vez, têm situações mais complicadas e ainda não pontuaram na competição. Enquanto o Cruz-Maltino foi derrotado pela Portuguesa e pelo Volta Redonda, o Tricolor perdeu para Resende e Portuguesa. No momento, eles ocupam a 10ª e a 12ª colocação, respectivamente.

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Sem dúvidas, ainda há muito caminho para ser percorrido na Taça Guanabara. Foram disputadas apenas duas de um total de 11 rodadas do torneio. No novo formato, todos os clubes se enfrentarão entre si, e os quatro primeiros colocados garantirão vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

Nesse sentido de disputa em pontos corridos, a "gordura" do Flamengo para os adversários teoricamente mais fortes pode facilitar a classificação rubro-negra com algumas rodadas de antecedência. Com a reapresentação do elenco principal na próxima semana, a tendência é que o Rubro-Negro se torne ainda mais dominante a partir da quarta rodada.

Além, é claro, de garantir vaga nas semifinais, a classificação antecipada na Taça Guanabara será importante para o Flamengo aliviar o calendário do próximo mês. Com a primeira fase indo até 25 de abril, o Rubro-Negro terá que dividir a atenção com outras duas competições e pode usar a reta final do Estadual para realizar testes e poupar alguns jogadores.

O primeiro compromisso entre as rodadas do Carioca será a Supercopa do Brasil, marcada para 11 de abril. O confronto contra o Palmeiras, em jogo único, ainda não tem local definido, mas será a oportunidade para a equipe de Rogério Ceni conquistar o primeiro título da temporada.

O outro desafio em meio às rodadas finais da Taça Guanabara será o início da fase de grupos da Libertadores, principal objetivo do clube em 2021. O clube conhecerá os adversários apenas no sorteio do dia 9 de abril, e a primeira rodada está marcada já para a semana do dia 20.Na busca por mais um título do torneio continental, o Flamengo corre o risco de ter que fazer uma viagem longa logo na estreia - assim como nos dois últimos anos (San José, da Bolívia, em 2019 e Júnior Barranquilla, da Colômbia, em 2020). Pensando nisso, já estar classificado no Carioca possibilita um foco maior no início da disputa da Libertadores.

Nesta segunda-feira, uma semana antes da data prevista, Rogério Ceni se reapresentou e retomou os trabalhos no Ninho do Urubu. O treinador acompanhou o treinamento da equipe comandada por Maurício Souza e comentou, à FlaTV, sobre o início do planejamento da temporada 2021.

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- Acompanhei os dois jogos do Carioca, as duas vitórias. Aproveitei cinco dias para descansar e visitar meu pai. Achei que deveria voltar um pouco mais cedo para organizar a parte de pré-temporada, treinamentos... Temos jogos decisivos já, como a Supercopa, dia 11. Depois, estreia de Libertadores... Quero também acompanhar os treinos, ajustar algumas coisas com os garotos. Alguns já conheço, outros estavam nas categorias de base.