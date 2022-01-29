Único dos grandes a vencer, Palmeiras busca mais uma vitória para fazer 'gordura' no Paulistão

Na tarde deste sábado, às 16h, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o São Bernardo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira vai em busca de sua terceira vitória em três jogos, mantendo os 100% de aproveitamento para buscar também o quarto triunfo consecutivo na próxima terça. Dessa forma, iria para o Mundial com uma boa "gordura" e poderia voltar com uma situação confortável para os "perrengues" que virão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A incógnita para o duelo desta tarde é se o técnico vai levar a campo sua força máxima, ou se vai escalar uma equipe alternativa. Há quem diga que ele pode poupar neste sábado para usar o time completo contra o Água Santa, naquele que será o último jogo antes da viagem para os Emirados Árabes Unidos.

Com ou sem força máxima, a verdade é que o intuito é bem claro: vencer e conquistar todos os pontos dessa maratona de quatro partidas em dez dias. Em um grupo difícil com Mirassol, Ituano e Botafogo-SP, o objetivo é não desperdiçar pontos no caminho, porque se a chave embolar, não há o confronto direto para tirar a diferença. Assim, é preciso acumular pontos.Além disso, é importante confirmar logo de cara o favoritismo estadual, uma vez que hoje o clube está em outro patamar em relação aos rivais. Não é à toa que na primeira rodada apenas o Palmeiras saiu vencedor entre os grandes. São Paulo perdeu, Corinthians e Santos empataram, e Red Bull Bragantino, que vai pintando nesse grupo dos maiores, foi derrotado pelo Mirassol. Mas o resultado não foi o mais importante. A consistência do time chamou a atenção.

E essa consistência é o que leva a acreditar que a equipe poderá conquistar 12 pontos dos 12 possíveis antes de embarcar para o Mundial de Clubes. O pensamento nem é tanto no agora, mas no depois da disputa em Abu Dhabi. Quando retornar ao Brasil, o Verdão terá que dividir o estadual com a Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, outro título inédito que o clube quer.

Mas não é só isso. Pouco depois da Recopa, o Palmeiras terá os três clássicos estaduais de forma consecutiva: São Paulo, Santos e Corinthians, nessa ordem, todos pelo Campeonato Paulista e todos dentro de uma mesma semana. Para completar, na última rodada da fase de grupos, o adversário será o Red Bull Bragantino. Em resumo, o Alviverde terá de enfrentar os outros quatro candidatos ao título em uma tacada só, podendo estar brigando por vaga.

Por essas e outras, os quatro primeiros jogos antes da viagem para o Mundial se tornaram tão importantes. Fazer essa "gordura" e evitar pontos perdidos podem fazer a diferença mais para frente, fugindo de uma pressão na busca pela confirmação da classificação para o mata-mata. Assim, nesta tarde, o Palmeiras vai com tudo para vencer o São Bernardo e manter o 100%.