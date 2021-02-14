Único das Américas, gramado sintético do Palmeiras completa um ano e desperta interesse de rivais

Crédito: Reprodução/Palmeiras

O Palmeiras volta para casa neste domingo (14), quando enfrenta o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Nesta semana completa-se um ano da estreia no gramado sintético, contra o Mirassol na vitória por 3 a 1, dia 16 de fevereiro.

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Única nas Américas, a grama possibilitou que o time atuasse mais em casa e que o local recebesse eventos, mesmo durante a pandemia. A novidade, inclusive, despertou o interesse de outros clubes.

– Clubes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais nos consultaram após a implementação do gramado no Allianz Parque. É uma economia financeira e tem a questão ambiental também, uma vez que se gasta menos água e energia, com o aquecimento artificial – explica Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, empresa responsável pela troca e manutenção do gramado sintético.Campeão paulista de 2020 no estádio e com campanha quase perfeita em casa na Libertadores, o Allianz foi importante na conquista e o número pode aumentar com as finais da Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O Palmeiras faz os jogos da volta em casa, dias 7 de março e 14 de abril, respectivamente.

- É uma grama que tem memória. O fio sempre está na posição original, mesmo se colocar um palco para a arena multiuso. Quando volta, tem a mesma qualidade de jogo - disse Alessandro Oliveira.

– Quando você pega um elenco como o do Palmeiras e oferece um gramado que tem uma performance linear durante todo o jogo, essa qualidade do grupo ganha uma vantagem significativa. Outra coisa que ouvi dos jogadores é que não é preciso olhar para o chão para correr. O fato de não precisar se preocupar com isso, não tenho dúvida que potencializa. Juntou a fome com a vontade de comer. Eles conseguem jogar de forma segura e tranquilo – diz o responsável pela Soccer Grass.Em relação a manutenção, Alessandro explica que ficou mais rápido, o que permite realizar uma partida logo depois de um evento. O Allianz abrigou shows, filmes e transmissões de jogos durante a pandemia no esquema drive-in.

– Existe uma manutenção semanal. Quando tem evento e a estruturada é desmontada, um detector de metais passa para ver se não caiu nada no gramado e um tapete de aço recolhe as impurezas. A economia mensal é de cem mil reais – afirma o executivo.

A Fifa visitará o Allianz Parque e a Academia de Futebol ainda neste mês para renovar a liberação do uso do gramado sintético. Vale lembrar que no CT há um gramado “espelho” do estádio para o treinamento.