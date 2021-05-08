União do grupo e celebração de ponto 'que pode nos classificar': os bastidores do empate do Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense divulgou o vídeo dos bastidores da viagem até a Colômbia e, posteriormente, a Guayaquil, no Equador, para a partida diante do Junior Barranquilla (COL), que terminou empatada em 1 a 1. As imagens destacam todo o desgastante deslocamento feito pela equipe desde a saída do Rio de Janeiro na terça-feira. O ponto conquistado foi bastante celebrado pela delegação. O resultado manteve o Tricolor na liderança do Grupo D.

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Antes de a bola rolar, Roger Machado e Fred foram os responsáveis pelo discurso ao grupo. O treinador destacou a importância da união dos jogadores, enquanto o atacante frisou que era preciso deixar os problemas para trás e dar tudo em campo.

- Não vamos confundir velocidade com pressa, calma com apatia, são coisas diferentes. Se a gente conseguir transportar essa unidade que temos nesta roda pertinho, é difícil superar dentro de campo. Deixa tudo lá, não leva nada depois para fora do campo, independente do que acontecer saímos de cabeça erguida fazendo nosso melhor. E o melhor será levar pontos para casa - disse Roger.

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​- Nós somos o grupo que tem o maior coração. Encontramos um jeito de jogar, não levaremos nada do que passamos lá para dentro. É outra coisa, vamos até o final dando a vida. Não tem nada mais prazeroso do que ver o Danilo dando carrinho, o Yago arrebentando, saindo vermelho. Todo mundo dando a vida, vamos ser cobrados - falou Fred.Após a partida, os jogadores comemoraram o ponto. Kayky aparece falando sobre o recorde batido ao se tornar o jogador mais novo a marcar pelo Fluminense em Libertadores. O discurso final ficou novamente com Roger Machado. O Fluminense está invicto nesta Libertadores com dois empates e uma vitória.

- Estamos aqui prestando atenção no campo, mas dá para ver o pessoal que estava do lado de fora, em cima do banco, vibrando. Ouvi a voz do David Braz aqui dentro. Não estava nem no banco, mas está lá esperando. É isso que faz um grupo forte. Aqueles que entram em campo começam o trabalho e os outros terminam ele. O outro jogo deu empate. Estamos levando um baita ponto para casa, bem provável o que vai nos classificar para a próxima fase.