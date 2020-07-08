Umberto Louzer projeta a Chape para estreia no mata-mata

A quarta-feira será especial na Chapecoense. Depois de 114 dias, o time de Umberto Louzer volta ao campo para um duelo oficial e o primeiro compromisso é o Avaí, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense.
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