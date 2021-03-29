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futebol

Umberto Louzer exalta o sistema de criação da Chapecoense

Treinador gostou do que viu no clássico diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:03
Crédito: Márcio Cunha/ACF
O domingo terminou alegre para o torcedor da Chapecoense. No Orlando Scarpelli, o Verdão do Oeste mostrou a sua força e levou a melhor no duelo contra o Figueirense por 3 a 1.
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Feliz com o desempenho da sua equipe, o técnico Umberto Louzer exaltou o poder de criação do time para chegar ao gol do adversário.
‘Tivemos domínio no primeiro tempo, poderia ter saído com vantagem maior, com tranquilidade a mais., Não conseguimos essa efetividade, mas construímos, criamos e isso é um ponto positivo. Estamos em início de temporada. Quando constrói, cria, é um passo, depois é ser mais incisivo, efetivo, para ter mais tranquilidade no jogo’, afirmou.
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Após seis rodadas disputadas, a Chapecoense está na liderança do torneio, com 15 pontos. Até o momento o desempenho é quase perfeito com cinco vitórias e uma derrota.

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