Umberto Louzer exalta o sistema de criação da Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

O domingo terminou alegre para o torcedor da Chapecoense. No Orlando Scarpelli, o Verdão do Oeste mostrou a sua força e levou a melhor no duelo contra o Figueirense por 3 a 1.

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Feliz com o desempenho da sua equipe, o técnico Umberto Louzer exaltou o poder de criação do time para chegar ao gol do adversário.

‘Tivemos domínio no primeiro tempo, poderia ter saído com vantagem maior, com tranquilidade a mais., Não conseguimos essa efetividade, mas construímos, criamos e isso é um ponto positivo. Estamos em início de temporada. Quando constrói, cria, é um passo, depois é ser mais incisivo, efetivo, para ter mais tranquilidade no jogo’, afirmou.

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