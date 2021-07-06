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futebol

Umberto Louzer chama a responsabilidade para a má fase do Sport

Treinador projeta mudanças na equipe para retomar o caminho da vitória...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 17:25

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 17:25

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O clima no Sport é de tensão. Após mais uma derrota no Brasileirão, desta vez contra o Palmeiras, o Leão colou de vez no Z-4 e precisa reagir.
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Consciente do momento delicado, Umberto Louzer blinda o seu elenco e assume a responsabilidade pela má fase do Leão.
Para a sequência do torneio, o comandante prevê mudanças no time titular para melhorar a produção, principalmente no ataque.
‘A responsabilidade é minha. É dar confiança para que os atletas possam buscar o mais rápido a sua melhor versão, para que a gente possa dar uma resposta com vitória, que é o que estamos buscando. Não estamos aqui para transferir responsabilidade, a gente tem procurado essa evolução. Claro que precisamos dar resposta de imediato’, diz o treinador.
Com seis pontos conquistados, o Sport aparece na 16ª colocação. O São Paulo, primeiro time da zona de rebaixamento, tem 5 pontos.

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