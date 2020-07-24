Uma semana sem Jesus: Flamengo fecha 'elenco' na Europa para intensificar busca por substituto

Há uma semana, Jorge Jesus anunciava ao Flamengo que havia aceitado a proposta para retornar o Benfica. Desde então, a diretoria rubro-negra trabalha com cautela e ainda sem apontar um alvo específico para substituir o Mister. E os debates, agora, passam a ser na Europa, já que Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, se junta a Marcos Braz, vice-presidente da pasta, nesta sexta-feira, em Portugal.Assim, o "elenco" do Fla, formado pela dupla que teve êxito nos recrutamentos de Jesus, Gerson, Pedro e Gabigol, por exemplo, está fechado nessa nova missão europeia. A tendência é que conversas presenciais ocorram a partir deste domingo.Por ter cidadania europeia (portuguesa), Braz não teve contratempos para logo embarcar rumo à Terrinha, onde está desde a última quinta. Ele não deixou o Ninho do Urubu sem antes receber análises esmiuçadas do Departamento de Scout (DS), gerido pelo ex-volante Fabinho, sobre treinadores que se encaixam em um perfil de jogo como o do Mister - ou seja, com características de marcação alta, intensidade e ofensividade.