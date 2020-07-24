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Uma semana sem Jesus: Flamengo fecha 'elenco' na Europa para intensificar busca por substituto

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, passam a estar juntos nesta sexta, em Portugal, para iniciar a 'varredura' por um técnico...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 08:30

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 08:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Há uma semana, Jorge Jesus anunciava ao Flamengo que havia aceitado a proposta para retornar o Benfica. Desde então, a diretoria rubro-negra trabalha com cautela e ainda sem apontar um alvo específico para substituir o Mister. E os debates, agora, passam a ser na Europa, já que Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, se junta a Marcos Braz, vice-presidente da pasta, nesta sexta-feira, em Portugal.Assim, o "elenco" do Fla, formado pela dupla que teve êxito nos recrutamentos de Jesus, Gerson, Pedro e Gabigol, por exemplo, está fechado nessa nova missão europeia. A tendência é que conversas presenciais ocorram a partir deste domingo.Por ter cidadania europeia (portuguesa), Braz não teve contratempos para logo embarcar rumo à Terrinha, onde está desde a última quinta. Ele não deixou o Ninho do Urubu sem antes receber análises esmiuçadas do Departamento de Scout (DS), gerido pelo ex-volante Fabinho, sobre treinadores que se encaixam em um perfil de jogo como o do Mister - ou seja, com características de marcação alta, intensidade e ofensividade.
OS FAVORITOS DO FLA
Caso não haja acordo de imediato com Carvalhal, as tratativas com demais nomes serão impulsionadas. Sem clube e residente do Principado de Mônaco, Jardim ainda não descartou o Flamengo. Já Domènec, também fora de ação, classificou o clube da Gávea como um dos maiores do mundo, mas afirmou não ter sido procurado até o momento.
E assim a "varredura" de Braz e Spindel seguirá, junto às ligações de empresários parceiros e influentes no Velho Continente e de outros membros do departamento de futebol do clube.
'GELO NO SANGUE' É O MANTRA
Com uma "folga" de duas semanas até a estreia do Brasileiro, o Flamengo, mais do que nunca, necessitará do "gelo no sangue" com o seu "elenco" na Europa, uma vez que é inegável que a pandemia, o consequente calendário apertado e a moeda brasileira em baixa são fatores que aumentam o desafio rubro-negro.

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