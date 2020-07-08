Uma semana após encontro com Bolsonaro, dirigentes realizam novos testes de COVID-19

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Exatamente uma semana antes de testar positivamente ao novo coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), se reuniu com representantes de oito clubes brasileiros: Athlético-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos, que demonstraram apoio a MP 984/2020, que dá ao mandante das partidas o direito de transmissão.

Em todos os registros fotográficos do encontro, tanto com todos os cartolas, quanto em momentos individuais, Bolsonaro foi flagrado sem a utilização de máscara, medida sanitária indicada para evitar a proliferação e o contágio do vírus.

Visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o contaminado pode levar até 14 dias para demonstrar sintomas do COVID-19, o Chefe do Poder Executivo pode ter se reunido com os dirigentes tendo já contraído a doença.