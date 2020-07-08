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Uma semana após encontro com Bolsonaro, dirigentes realizam novos testes de COVID-19

Presidente da República testou positivo para doença uma semana após reunião com cartolas de oito clubes; Chefe do Executivo não usou máscara na ocasião...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 10:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:00

Crédito: Reprodução
Exatamente uma semana antes de testar positivamente ao novo coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), se reuniu com representantes de oito clubes brasileiros: Athlético-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos, que demonstraram apoio a MP 984/2020, que dá ao mandante das partidas o direito de transmissão.
Em todos os registros fotográficos do encontro, tanto com todos os cartolas, quanto em momentos individuais, Bolsonaro foi flagrado sem a utilização de máscara, medida sanitária indicada para evitar a proliferação e o contágio do vírus.
Visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o contaminado pode levar até 14 dias para demonstrar sintomas do COVID-19, o Chefe do Poder Executivo pode ter se reunido com os dirigentes tendo já contraído a doença.
Ao saber que Bolsonaro contraiu o coronavírus, os presidentes de Coritiba e Palmeiras, Samir Namur e Maurício Galiotti, respectivamente, decidiram realizar testes para detectar se também estão contaminados. Os representantes do Bahia, Fortaleza e Santos realizam os exames juntamente a jogadores, comissão técnica e funcionários, já após a reunião. Robinson de Castro e Internacional, Marcelo Medeiros, já haviam contraído e recuperados da doença.

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