Um turno após ser líder, Vasco revê o Ceará para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão

O dia era 20 de agosto. Naquela quinta-feira, o Vasco venceu o Ceará por 3 a 0, fora de casa. E o gol de Ribamar, já nos acréscimos do segundo tempo, garantiu ao Cruz-Maltino a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Passados três meses e dez dias, o reencontro entre as equipes é bem menos ambicioso, mas talvez até mais importante para o time de São Januário.Mas o simbolismo daquele momento foi grande. À época comandado por Ramon Menezes, o Vasco voltou à primeira posição do Brasileirão depois de oito anos. Não durou muito, mas foi o ápice da felicidade de um time que, depois, degringolaria em má fase de dois meses.