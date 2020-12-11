Um time de reforços, apenas duas soluções: o mercado do Vasco no ano

Crédito: Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress!

As movimentações do Vasco no mercado entre o fim de 2019 e o início de 2020 foram mais no sentido de saída do que de entrada no time. Mas ao esvaziar o elenco de titular e reservas, abriu-se espaço para novas contratações. Com o ano chegando ao fim, o balanço é negativo: dos 11 jogadores que chegaram, somente dois se tornaram relevantes. Os demais ou jogaram pouco ou demonstraram grande irregularidade.Jadson (zagueiro, 29 anos) - Contratado a pedido de Ricardo Sá Pinto para o setor mais concorrido da equipe, entrou durante a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro, e foi titular contra o São Paulo, no Morumbi. Um empate e uma derrota, mas ele cometeu uma falha que resultou no gol de empate do Tricolor Paulista. Voltou à reserva.

Léo Matos (lateral-direito, 34 anos) - Chegou com status de solução, apesar de pouco conhecido. Aproveitou a saída de Cláudio Winck, a pouca experiência de Cayo Tenório e o mau ano de Yago Pikachu. Fez um gol na partida de estreia, contra o Goiás, mas não manteve o mesmo nível de desempenho.

Marcelo Alves (zagueiro, 22 anos) - Desembarcou em São Januário por empréstimo, após disputar o Campeonato Carioca pelo Madureira. Embora pouco badalado, tem sido regular e barrou Ricardo Graça nos últimos jogos.

Neto Borges (lateral-esquerdo, 24 anos) - Outro jogador praticamente desconhecido do grande público que voltou ao Brasil depois de temporadas no futebol europeu de menos destaque (Suécia e Bélgica). Apesar da repulsa de parte da torcida por Henrique, as atuações de Neto também não têm agradado aos que assistem pela televisão.

Gil (volante, 29 anos) - O meio-campista foi outro a chegar com pompa de titular e, de fato, ele fez por onde já no primeiro jogo, contra o Corinthians, quando ele melhorou o time na segunda etapa. Desde então, iniciou as 11 partidas das quais participou, mas já relatou desgaste físico.

Benítez (meia, 26 anos) - Contratado por empréstimo que está por 20 dias de terminar, o argentino é o principal - e um raro - articulador de jogadas da equipe. Praticamente incontestável no atual elenco.

Carlinhos (meia, 26 anos) - Apesar da técnica elogiada e de características táticas elogiadas por Ricardo Sá Pinto, ainda não convenceu. Teve mais momentos individualmente ruins - como o erro no domínio contra o Ceará, e o pênalti perdido diante do Caracas (VEN) - do que jogadas de destaque.

Toko Filipe (atacante, 21 anos) - Chegou para período de experiência e, aparentemente, não agradou. Jamais foi relacionado.

Cano (centroavante, 32 anos) - Os 20 gols em 36 jogos traduzem a importância do argentino para a equipe. Dentro de campo, já salvou o time em diferentes partidas de distintas competições. O alto investimento em salário e luvas têm se compensado.

Ygor Catatau (atacante, 25 anos) - Chegou à Colina Histórica junto de Marcelo Alves, com quem atuava no Madureira. Teve bom início, fez gol em clássico com o Botafogo, mas perdeu espaço com o passar do tempo e a mudança no comando técnico.

Torres (atacante, 24 anos) - Em oito partidas, nenhum gol. Os números preocupam, mas a chance desperdiçada diante do Defensa y Justicia (ARG) demonstra afobação na hora de finalizar. Preocupa ainda mais.