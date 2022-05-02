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Um lateral volta e outro preocupa: Flamengo inicia preparação para jogo da Libertadores

Próximo jogo será contra o Talleres, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. Delegação embarca para a Argentina nesta terça...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:50
Sem tempo para descanso. Na manhã desta segunda, o Flamengo se reapresentou, no Ninho do Urubu, poucas horas depois de derrotar o Altos-PI por 2 a 1, em Teresina, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Uma novidade foi o retorno de Isla, que ganhou folgas após ó clube jogar no Chile, o seu país natal, em duelo na Libertadores, quinta passada (veja mais aqui).Houve atividades de todo o grupo na academia do CT e, posteriormente, treino no gramado já visando o jogo desta quarta, contra o Talleres-ARG, pelo torneio continental. Relacionado para o jogo de ontem, mas não utilizado, Rodrigo Caio participou do treino com os demais companheiros. Andreas Pereira, recuperado de pancada nas costas, idem.
Já Ayrton Lucas marcou presença no DM e preocupa para a sequência. O lateral estreou contra o Altos e atuou por 57 minutos, porém saiu com dores no tornozelo. Será reavaliado.
Por falar no departamento médico, Fabrício Bruno e Matheus França seguem por lá, ainda sem contato com bola, sobretudo a joia de 18 anos, que iniciou o processo de recuperação no clube no dia 25, após sofrer uma fratura na fíbula do tornozelo direito e passar por cirurgia.
Em tempo: Vitinho e Gustavo Henrique realizaram treinos junto a fisioterapeutas, com atividades leves no campo. Tendem a seguir como baixas para o próximo jogo. > Veja a tabela da Libertadores
O PRÓXIMO JOGO DO FLA
Em Córdoba, o Fla enfrentará o Talleres (ARG), pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, podendo garantir a classificação para as oitavas da Copa com a quarta vitória consecutiva. A definir os relacionados, o Rubro-Negro ainda treina nesta terça-feira, no Ninho, antes da delegação embarcar para a Argentina. O jogo será às 19h (de Brasília) deste dia 4.
Crédito: Isladevolta:grupodoFlamengoematividadenaacademiadoCT(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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