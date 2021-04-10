Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Um dos representantes do Brasil no NXGN 2021, Talles Magno, do Vasco, recebe prêmio no CT do Almirante
futebol

Um dos representantes do Brasil no NXGN 2021, Talles Magno, do Vasco, recebe prêmio no CT do Almirante

Atacante foi um dos escolhidos na premiação, que destaca as maiores revelações do futebol nascidas a partir de 2002. Ele recebeu das mãos do diretor Alexandre Pássaro...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 15:55
Crédito: Talles Magno recebeu a premiação do diretor de futebol, Alexandre Pássaro (Rafael Ribeiro/Vasco
O atacante Talles Magno é um dos cinco representantes do Brasil no NXGN 2021, que ressalta as maiores revelações do futebol mundial nascidas a partir de 2002. Com isso, o atleta recebeu a premiação no CT do Almirante, na Cidade de Deus, no treinamento deste sábado, das mãos do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
– Estou muito feliz por ter recebido esse prêmio tão importante para os jovens jogadores. Agradeço ao Vasco por ter me proporcionado tudo isso e também por sempre me apoiar em todos os momentos. Venho trabalhando firme na minha recuperação para retornar o quanto antes e ajudar nossa equipe e os meus companheiros – disse Talles Magno ao site oficial do clube carioca.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Vale destacar que o prata da casa passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e vem se recuperando. O atacante sofreu entorse na região, e foi diagnosticada uma lesão do menisco lateral. A cirurgia foi considerada um sucesso pelo departamento médico do Vasco, que é composto por Dr. Gustavo Caldeira (diretor médico), Dr. Ricardo Bastos, Dr. Marcos Fernandes , Dr Marcos Neves (anestesista) e Bruno Ricardo (instrumentador).Talles Magno se recupera de uma artroscopia (Rafael Ribeiro/Vasco)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo
Igreja centenária completa seis meses interditada em Itapemirim
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana contrata professores e pedagogos temporários
Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados