Um dos representantes do Brasil no NXGN 2021, Talles Magno, do Vasco, recebe prêmio no CT do Almirante

Crédito: Talles Magno recebeu a premiação do diretor de futebol, Alexandre Pássaro (Rafael Ribeiro/Vasco

O atacante Talles Magno é um dos cinco representantes do Brasil no NXGN 2021, que ressalta as maiores revelações do futebol mundial nascidas a partir de 2002. Com isso, o atleta recebeu a premiação no CT do Almirante, na Cidade de Deus, no treinamento deste sábado, das mãos do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro.

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– Estou muito feliz por ter recebido esse prêmio tão importante para os jovens jogadores. Agradeço ao Vasco por ter me proporcionado tudo isso e também por sempre me apoiar em todos os momentos. Venho trabalhando firme na minha recuperação para retornar o quanto antes e ajudar nossa equipe e os meus companheiros – disse Talles Magno ao site oficial do clube carioca.

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