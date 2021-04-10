Um dos representantes do Brasil no NXGN 2021, Talles Magno, do Vasco, recebe prêmio no CT do Almirante

O atacante Talles Magno é um dos cinco representantes do Brasil no NXGN 2021, que ressalta as maiores revelações do futebol mundial nascidas a partir de 2002. Com isso, o atleta recebeu a premiação no CT do Almirante, na Cidade de Deus, no treinamento deste sábado, das mãos do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro.
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– Estou muito feliz por ter recebido esse prêmio tão importante para os jovens jogadores. Agradeço ao Vasco por ter me proporcionado tudo isso e também por sempre me apoiar em todos os momentos. Venho trabalhando firme na minha recuperação para retornar o quanto antes e ajudar nossa equipe e os meus companheiros – disse Talles Magno ao site oficial do clube carioca.
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Vale destacar que o prata da casa passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e vem se recuperando. O atacante sofreu entorse na região, e foi diagnosticada uma lesão do menisco lateral. A cirurgia foi considerada um sucesso pelo departamento médico do Vasco, que é composto por Dr. Gustavo Caldeira (diretor médico), Dr. Ricardo Bastos, Dr. Marcos Fernandes , Dr Marcos Neves (anestesista) e Bruno Ricardo (instrumentador).Talles Magno se recupera de uma artroscopia (Rafael Ribeiro/Vasco)