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Um dos recordistas de jogos em Libertadores, Renê fala de trunfo para o Fla estar 'fazendo história'

Lateral-esquerdo, reserva imediato de Filipe Luís, é o 7º jogador que mais vezes vestiu o Manto Rubro-Negro pelo torneio continental: 'Espero que eu faça cada vez mais história'...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 08:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 08:10
Crédito: AFP
Seguro na defesa, Renê saiu elogiado do jogo que culminou na 23ª Taça Guanabara da história do Flamengo. O lateral-esquerdo, bem como Matheuzinho do outro lado, se mostrou eficaz mais uma vez como opção imediata do titular da posição, Filipe Luís. E a semana de duelo pela Libertadores sublinha a sua trajetória por conta do significativo número de jogos que já fez no torneio.Renê, ao todo, soma 25 jogos de Libertadores pelo Fla - o mesmo número de Diego Alves. No atual elenco, só não tem mais partidas do que Everton Ribeiro, Diego Ribas (ambos com 26) e Willian Arão, com 27.
Desde 2017 no Flamengo, Renê não esconde que disputar a Libertadores com frequência foi um chamariz à parte quando deixou o Sport.
- Esse número representa muito. Eu lembro que quando o Flamengo me procurou, eu ainda no Sport, a primeira coisa que me veio à cabeça foi poder jogar a Libertadores. É um time que disputa todos os anos. Sempre foi um sonho participar dessa competição. Fico feliz de estar nessa lista. Espero que eu faça cada vez mais história com a camisa do Flamengo na Libertadores.
- O fato de muitos jogadores desse elenco ter muitas partidas pela Libertadores mostra que a manutenção do elenco ajuda na conquista de bons resultados e título. Acredito que seja por isso que a nossa equipe está fazendo história. E vamos em busca de mais! - finalizou o camisa 6, apontando um dos principais trunfos do atual plantel, que chegou a 12 títulos em dois anos. + Confira a tabela completa da Libertadores
Renê soma 173 jogos pelo Fla. A iniciar no banco, o lateral pode ter a chance de seguir acumulando jogos pela Libertadores nesta terça, quando o Rubro-Negro receberá o Unión La Calera, às 19h15 desta terça, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. O LANCE! transmite em Tempo Real.
OS JOGADORES COM MAIS JOGOS DE LIBERTADORES PELO FLA
1º - Júnior (48 jogos); 2º - Leonardo Moura (36 jogos); 3º - Adílio (33 jogos); 4º - Leandro (29 jogos);5º - Figueiredo e Arão (27 jogos);6º - Everton Ribeiro e Diego Ribas (26 jogos);7º - Renê e Diego Alves (25 jogos).

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