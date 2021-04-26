Um dos recordistas de jogos em Libertadores, Renê fala de trunfo para o Fla estar 'fazendo história'

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Seguro na defesa, Renê saiu elogiado do jogo que culminou na 23ª Taça Guanabara da história do Flamengo. O lateral-esquerdo, bem como Matheuzinho do outro lado, se mostrou eficaz mais uma vez como opção imediata do titular da posição, Filipe Luís. E a semana de duelo pela Libertadores sublinha a sua trajetória por conta do significativo número de jogos que já fez no torneio.Renê, ao todo, soma 25 jogos de Libertadores pelo Fla - o mesmo número de Diego Alves. No atual elenco, só não tem mais partidas do que Everton Ribeiro, Diego Ribas (ambos com 26) e Willian Arão, com 27.

Desde 2017 no Flamengo, Renê não esconde que disputar a Libertadores com frequência foi um chamariz à parte quando deixou o Sport.

- Esse número representa muito. Eu lembro que quando o Flamengo me procurou, eu ainda no Sport, a primeira coisa que me veio à cabeça foi poder jogar a Libertadores. É um time que disputa todos os anos. Sempre foi um sonho participar dessa competição. Fico feliz de estar nessa lista. Espero que eu faça cada vez mais história com a camisa do Flamengo na Libertadores.

- O fato de muitos jogadores desse elenco ter muitas partidas pela Libertadores mostra que a manutenção do elenco ajuda na conquista de bons resultados e título. Acredito que seja por isso que a nossa equipe está fazendo história. E vamos em busca de mais! - finalizou o camisa 6, apontando um dos principais trunfos do atual plantel, que chegou a 12 títulos em dois anos. + Confira a tabela completa da Libertadores

Renê soma 173 jogos pelo Fla. A iniciar no banco, o lateral pode ter a chance de seguir acumulando jogos pela Libertadores nesta terça, quando o Rubro-Negro receberá o Unión La Calera, às 19h15 desta terça, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. O LANCE! transmite em Tempo Real.

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