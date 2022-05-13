Um dos líderes do Santos, João Paulo comemora volta por cima do Peixe

A vitória e classificação do Santos na Copa do Brasil não foi só comemorada pelos torcedores santistas que lotaram a Vila Belmiro na noite da última quinta-feira. No final do jogo, os atletas alvinegros também estavam em êxtase, como o goleiro e capitão do Peixe, João Paulo, que foi o herói da equipe no primeiro duelo entre as equipes.Para se classificar, o Santos venceu o Coritiba na Vila Belmiro por 3 a 0, com gols de Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernández, todos anotados no 2º tempo. Com o placar agregado de 3 a 1, o time de Bustos avançou para as oitavas de final da competição. Só que o Peixe sofreu para conseguir a vaga.No Paraná, no primeiro jogo, o Coxa venceu o Santos por 1 a 0, derrota que só não foi pior devido grandes defesas do arqueiro santista. Neste jogo de volta, João Paulo pouco trabalhou. E no final do duelo ele falou da importância de não sofrer gols.“Tranquilo nunca é, a gente fica nervoso durante o jogo. A equipe se comportou muito bem na parte defensiva e o Coritiba quase nem criou. Isso mostra a dedicação de todos ali para poder se defender. A gente sabia que se não tomasse gol, o nosso time dentro de casa e o nosso ataque é muito forte e iríamos conseguir converter em gols. A gente tem que se acostumar a parar de tomar gols. Temos um bom time, grande time e quando não sofremos gol a gente fica mais próximo da vitória", explicou João Paulo.
O goleiro é um dos líderes do vestiário santista e reforçou a grandeza da classificação. João Paulo ainda comentou sobre a volta por cima do Santos e ressaltou a Vila Belmiro como grande fortaleza da equipe.
“Uma classificação enorme para dar moral e confiança para o nosso grupo. A gente vem conseguindo recuperar a força dentro de casa, ano passado a gente sofria por deixar escapar algumas vitórias dentro de casa, assim como foi no Campeonato Paulista também. Aos poucos a gente vai conquistando essa confiança, trazer a torcida para o nosso lado", comemorou o atleta, que completou:
"A gente tem que fazer a Vila Belmiro ser o diferencial da gente para conquistar vitórias importantes. Grupo todo de parabéns, trabalhando bastante com humildade e pés no chão. A gente vem conseguindo dar uma volta por cima em vista do último ano, do Paulista. A gente vai conquistando nossa confiança e assim dando um pouco de alegria para o nosso torcedor”, finalizou o goleiro alvinegro.