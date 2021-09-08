Um dos líderes do elenco, Marcão completa três anos de estreia pelo Sport

Crédito: Meio-campista estreou no clube em 2018 (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O volante Marcão completa três anos de sua estreia pelo Sport nesta quarta-feira (8). Sua primeira partida com a camisa do Leão da Ilha foi o empate sem gols contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2018. No período em questão, o atleta soma 84 jogos e três gols marcados com a camisa do time pernambucano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de ter um notório papel de liderança no elenco, sendo o capitão em quatro oportunidades no Brasileirão 2021, a importância do jogador também se reflete nos números, liderando a equipe no quesito interceptações, com 22 ao todo.

O meio-campista também figura no "Top 5" em outras quatro estatísticas: Passes certos (terceiro colocado com 525 acertos), divididas ganhas (segundo lugar com 81 ganhas), cortes (quarto lugar com 28 efetuados) e desarmes (segundo lugar com 29).

- Passa um filme na cabeça quando vejo tudo que aconteceu desde meu primeiro jogo com essa camisa. Fico muito feliz por tudo que vivi. Agradeço a todos os meus companheiros, torcedores, diretores e principalmente à Deus por tudo que alcancei. Agora é focar nesse segundo turno para conseguir fugir dessa situação difícil e manter o Sport na Série A - disse o volante de 30 anos de idade.