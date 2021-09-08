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futebol

Um dos líderes do elenco, Marcão completa três anos de estreia pelo Sport

Jogador faz retrospectiva da trajetória sem deixar de expressar desejo de tirar equipe da briga pelo rebaixamento no Brasileirão...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 10:35
Crédito: Meio-campista estreou no clube em 2018 (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O volante Marcão completa três anos de sua estreia pelo Sport nesta quarta-feira (8). Sua primeira partida com a camisa do Leão da Ilha foi o empate sem gols contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2018. No período em questão, o atleta soma 84 jogos e três gols marcados com a camisa do time pernambucano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de ter um notório papel de liderança no elenco, sendo o capitão em quatro oportunidades no Brasileirão 2021, a importância do jogador também se reflete nos números, liderando a equipe no quesito interceptações, com 22 ao todo.
O meio-campista também figura no "Top 5" em outras quatro estatísticas: Passes certos (terceiro colocado com 525 acertos), divididas ganhas (segundo lugar com 81 ganhas), cortes (quarto lugar com 28 efetuados) e desarmes (segundo lugar com 29).
- Passa um filme na cabeça quando vejo tudo que aconteceu desde meu primeiro jogo com essa camisa. Fico muito feliz por tudo que vivi. Agradeço a todos os meus companheiros, torcedores, diretores e principalmente à Deus por tudo que alcancei. Agora é focar nesse segundo turno para conseguir fugir dessa situação difícil e manter o Sport na Série A - disse o volante de 30 anos de idade.
Marcão deve voltar a campo junto com o time da Praça da Bandeira na próxima segunda-feira (13) onde, pela 20ª Rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro joga com o Internacional, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. Partida essa onde o Leão não contará com Hernanes, expulso no empate contra o Athletico-PR que ocorreu na Arena da Baixada.

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