Um dos destaques na estreia, Breno Bidon projeta participação do Corinthians no Brasileirão sub-17

Crédito: Fernando Roberto/Ag. Futpress

O Corinthians estreou com vitória no Brasileirão sub-17 sobre o Internacional na última sexta-feira, ao superar o time gaúcho por 2 a 1, em partida válida pelo Grupo A. Um dos destaques do Timão foi o meio-campo Breno Bidon.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Sobre a titularidade e vitória na estreia, o camisa 8 do Alvinegro comentou a felicidade por poder jogar a competição e por começar com vitória.

- Primeiro, fico feliz com a oportunidade de estrear na competição como titular e acho que pude contribuir com um bom desempenho na partida. Segundo, começar com vitória na estreia é muito importante, a equipe ganha confiança para os próximos jogos - disse.Bidon também analisou a atuação da equipe diante do Internacional. Para ele, o grupo conseguiu se recuperar dentro da partida após uma oscilação.

- No primeiro tempo, nossa equipe entrou bem ligada no jogo, o que ajudou a dominar o meio-campo e ficar mais com a bola. Já no segundo tempo, demorou um pouco mais para voltarmos ao jogo, mas conseguimos retomar a concentração e sair com a vitória. Por pouco, acabo não marcando também.

Para o restante do campeonato, Breno admitiu que a disputa é bastante equilibrada, mas coloca o Corinthians como um dos candidatos a vencer.

- Nosso objetivo é ser campeão, como sempre no Corinthians. Sabemos que o nível do campeonato é muito alto e que vamos enfrentar grandes equipes, mas estamos trabalhando com muita dedicação e união.

Neste final de semana, o Corinthians tem mais um compromisso pelo torneio e o meia fez uma avaliação sobre a próximo adversário, o Atlético-MG.

- O próximo jogo é difícil. A equipe do Atlético-MG é uma grande equipe, mas estamos trabalhando muito para buscar essa vitória fora de casa.