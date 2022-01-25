Um dos capitães do Palmeiras na Copinha, Naves fala ao L! sobre fazer história no clube: 'Sentimento único'

Na manhã desta terça-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 e finalmente conquistou a sonhada Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, todos esses jogadores que fizeram parte da campanha entram para a história do clube. Entre eles o zagueiro titular Naves, que também é um dos capitães do time. Ao LANCE!, o jovem comentou o sentimento de levar o Verdão ao título do torneio. Além disso, ele projetou os próximos passos na carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a reportagem, o garoto de 19 anos, cria da base palmeirense, não escondeu a emoção de poder entrar para a história do clube, ao qual ele agradece pela oportunidade e por todo o investimento feito até aqui. Ele aproveitou para também valorizar a campanha da equipe em 2022.

- Sentimento único. Um título que ainda faltava na galeria vitoriosa do Palmeiras. Fizemos uma campanha irretocável. Fico feliz em poder entrar pra história do Palmeiras, que sempre acreditou no meu potencial, investiu em mim. Então poder retribuir isso com títulos é muito gratificante.Apesar de vontade de finalmente conquistar esse título para o Palmeiras, Naves rechaçou o incômodo com as piadas e com as provocações dos rivais por causa do jejum. O importante, para ele, foi a entrada na galeria dos campeões.

- Isso nunca nos incomodou. Assim como o Palmeiras outros grandes clubes ainda não possuíam a Copinha. Nosso foco era fazer uma grande campanha e trazer esse inédito título para o clube. Felizmente o final foi da maneira que a gente imaginava e, hoje, o Palmeiras entrou na galeria dos campeões da Copinha - declarou.

Para Naves, mesmo com a goleada por 4 a 0, o Santos foi um grande rival para a final, mas por méritos do Palmeiras, que conseguiu executar o plano desde o início, a partida acabou pendendo para um lado e a goleada acabou coroando uma campanha irretocável. Com isso, a sensação de título ficou mais próxima.

- O Santos foi um grande rival na final. Teve muito mérito e merece o respeito pelo que fizeram. O jogo acabou se desenhando para o nosso lado, porque trabalhamos e executamos muito bem nosso plano desde o primeiro minuto. Obviamente golear em uma final é ótimo para o torcedor, coroa uma campanha irretocável. Então ao longo da competição, a cada jogo, essa sensação do título foi ficando mais próxima.

No fim do ano passado, na reta final do Brasileirão-2021, Naves e outros companheiros da base defenderam a equipe principal quando os profissionais entraram em férias após a Libertadores. Essa experiência acabou fazendo parte da preparação para a Copinha, mas o diferencial para o zagueiro é o grupo

- Lógico que a experiência em jogos profissionais é de grande validade. Te traz lições, faz você ganhar casca. Sempre tive os pés no chão e consciência que preciso estar sempre em constante evolução. Acho que o diferencial é o nosso grupo. Muito qualificado, coeso. Esse entrosamento foi o diferencial. Mas, claro, aquela reta final no profissional também ajudou nesse processo, como o título Paulista também - analisou o garoto.

Naves tem contrato com o Palmeiras apenas até 30 de junho de 2022. De acordo com a apuração do LANCE!, as partes já estão conversando sobre o tema para ampliar o vínculo do zagueiro. Depois do título da Copinha, ele diz estar pronto para seguir ajudando o clube e melhorando cada vez mais.

- Seguir minha evolução, ajudar o Palmeiras nos próximos desafios. Estou pronto e preparado para ajudar da melhor maneira possível - concluiu.