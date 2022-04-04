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Um dia antes da estreia na Libertadores, Vítor Pereira promove trabalho tático para o Corinthians

Timão também trabalhou exercícios de posse de bola, de olho no jogo contra o Always Ready...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 14:28

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:28

Na manhã desta segunda-feira (4), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para a estreia na Libertadores contra o Always Ready-BOL, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Hermando Siles, em La Paz.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia
Após o aquecimento, os atletas realizaram um trabalho tático sob o comando do técnico Vítor Pereira. Depois, o português preparou um trabalhou de posse de bola, divididos em dois times. Ao término da atividade, os jogadores fizeram os últimos ajustes de bola.
Para a partida em La Paz, a comissão técnica do time do Parque São Jorge não poderá contar com Ivan, Fagner, Raul Gustavo, Luan e Júnior Moraes.
> TABELA - Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos
O Timão viajará para a Bolívia no fim da tarde desta segunda-feira (4), véspera da partida e passará a noite em Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana que está localizada em região mais plana, apenas a 400 metros de altitude, menor até mesmo que São Paulo, que está a 700 metros.
A delegação corintiana irá para o estádio Hernado Siles, na cidade de La Paz, horas antes da partida, na terça-feira (5), para tentar minimizar os efeitos da altitude de quase 3.600 metros.
A volta está programada para logo após a partida, em voo fretado diretamente para São Paulo. O Corinthians também disponibilizará na viagem cilindros de oxigênio, caso atletas ou demais integrantes da delegação sinta os efeitos da altitude durante a viagem para a Bolívia.
Crédito: Giuliano,BrunoMelo,RaulGustavoeRobsondurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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