Últimos dias de pré-temporada e confrontos no Cariocão: veja a agenda da semana do Fluminense

A três dias da estreia no Carioca, o elenco do Fluminense se apresenta nesta segunda para os últimos dias da pré-temporada. Em uma semana, o time irá disputar a primeira e a segunda rodada do estadual. De olho no título, que o Tricolor não conquista desde 2012, Abel Braga poderá contar com todos os reforços, que estão registrados no BID e já treinam com a equipe. Entre os jogos, o time cumprirá cinco dias de treinamento. A chegada de Fábio, último reforço contratado, ocorreu na última quarta. Assim, o elenco completará apenas oito dias de treinamento com quase todos os jogadores. Marcos Felipe, que havia testado positivo para a Covid-19, está afastado até o momento. Felipe Melo e Luiz Henrique também foram infectados durante a pré-temporada e cumpriram isolamento, mas já estão de volta à rotina no CT Carlos Castilho. Gabryel Martins e Damaceno, da base, também estão na preparação com a equipe principal.