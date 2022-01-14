Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Último passo? Depois do Conselho, sócios do Botafogo votam pela aprovação da venda da SAF
futebol

Último passo? Depois do Conselho, sócios do Botafogo votam pela aprovação da venda da SAF

Assembleia Geral é o ato contínuo do voto positivo do Conselho Deliberativo na aprovação da venda de 90% do futebol a John Textor, da Eagle Holding...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 05:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 05:00

Após a aprovação do Conselho Deliberativo, a autorização para que a SAF do Botafogo seja vendida para John Textor passa, agora, pelos sócios. Haverá uma nova votação nesta sexta-feira, das 13 às 19h em General Severiano. Esse é o último passo em termos de Estatuto para permitir que o processo prossiga.+ Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF
Sócios titulados, proprietários, eméritos, beneméritos e torcedores - que tenham o pacote que dá direito a voto, obviamente - podem votar. São cerca de 1400 pessoas elegíveis para o pleito.
A Assembleia Geral contará com um único sistema de votação online. Os dados de login e senha foram enviados para os sócios nesta quinta-feira. A sede de General Severiano ficará aberta para eventuais dúvidas e a apuração dos votos. A apuração será feita logo depois do fechamento da votação.
O formato para decidir o 'lado vencedor' é maioria simples. Se todas as pessoas disponíveis forem votar, o "número mágico" para que a SAF seja aprovada é de 701 - metade dos sócios mais uma pessoa.
Internamente, a expectativa é que a votação tenha final feliz e a SAF seja aprovada. No Conselho Deliberativo, a venda do futebol para John Textor venceu com folga: 167 votos "sim", três "não" e um nulo, totalizando 97,6% de aprovação.
Crédito: ReuniãodoConselhodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados