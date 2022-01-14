Último passo? Depois do Conselho, sócios do Botafogo votam pela aprovação da venda da SAF

Após a aprovação do Conselho Deliberativo, a autorização para que a SAF do Botafogo seja vendida para John Textor passa, agora, pelos sócios. Haverá uma nova votação nesta sexta-feira, das 13 às 19h em General Severiano. Esse é o último passo em termos de Estatuto para permitir que o processo prossiga.+ Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF

Sócios titulados, proprietários, eméritos, beneméritos e torcedores - que tenham o pacote que dá direito a voto, obviamente - podem votar. São cerca de 1400 pessoas elegíveis para o pleito.

A Assembleia Geral contará com um único sistema de votação online. Os dados de login e senha foram enviados para os sócios nesta quinta-feira. A sede de General Severiano ficará aberta para eventuais dúvidas e a apuração dos votos. A apuração será feita logo depois do fechamento da votação.

O formato para decidir o 'lado vencedor' é maioria simples. Se todas as pessoas disponíveis forem votar, o "número mágico" para que a SAF seja aprovada é de 701 - metade dos sócios mais uma pessoa.

Internamente, a expectativa é que a votação tenha final feliz e a SAF seja aprovada. No Conselho Deliberativo, a venda do futebol para John Textor venceu com folga: 167 votos "sim", três "não" e um nulo, totalizando 97,6% de aprovação.